Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Caso foi registrado na tarde de domingo (17) em Castelo Branco

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:17

Caso foi registrado em Castelo Branco Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Pedro Henrique Santos Costa, de 16 anos, foi morto e um idoso foi baleado no pé em um ataque a tiros registrado no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na tarde de domingo (17). O caso se deu em frente a um bar onde as duas vítimas estavam e assustou quem bebia no local.

De acordo com informações iniciais, os suspeitos do crime chegaram em uma motocicleta. Ao pararem, o garupa desceu e atirou diversas vezes, baleando o adolescente e o idoso. Em seguida, o criminoso retornou para a moto e fugiu com o comparsa antes da chegada da polícia.

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), chamada para o caso através da 47ª Companhia Independente (CIPM). Segundo a corporação, o bar alvo de ataque foi a Rua Direta de Castelo Branco. No local, os PMs foram informados de que o adolescente já estava morto e o idoso teria sido levado para o hospital.

A área foi isolada para o trabalho de perícia e remoção do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o caso foi registrado na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para investigação. De acordo com a Polícia Civil, as diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.

