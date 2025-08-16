Motorista invade calçada de praça e atropela sete pessoas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:41
Quem estava na Praça ACM, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passou por um susto na noite de sexta-feira (15). No local, uma motorista invadiu a calçada, atropelou sete pessoas, atingiu cadeiras e só parou quando bateu de frente em uma mureta de proteção.
De acordo com informações iniciais, a mulher fugiu depois do acidente, deixando o carro para trás. No entanto, ela foi alcançada por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Ao questionar a motorista, os policiais constataram que ela estava sem carteira de habilitação e, por isso, a conduziram para a delegacia.
PM foi acionada para o caso
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o atropelamento. A corporação informou ainda que o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Dias D'Ávila. Para a polícia, a motorista alegou que teria passado mal e, por engano, pisado de forma equivocada nos pedais, perdendo o controle do veículo.
Depois do depoimento, a mulher foi liberada. Guias para perícia foram emitidas e o caso segue em investigação.