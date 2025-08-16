Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista invade calçada de praça e atropela sete pessoas na Bahia

Caso foi registrado em Dias D’Ávila

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:41

Motorista bateu em muro de proteção Crédito: Reprodução

Quem estava na Praça ACM, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passou por um susto na noite de sexta-feira (15). No local, uma motorista invadiu a calçada, atropelou sete pessoas, atingiu cadeiras e só parou quando bateu de frente em uma mureta de proteção.

De acordo com informações iniciais, a mulher fugiu depois do acidente, deixando o carro para trás. No entanto, ela foi alcançada por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Ao questionar a motorista, os policiais constataram que ela estava sem carteira de habilitação e, por isso, a conduziram para a delegacia.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o atropelamento. A corporação informou ainda que o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Dias D'Ávila. Para a polícia, a motorista alegou que teria passado mal e, por engano, pisado de forma equivocada nos pedais, perdendo o controle do veículo.

Depois do depoimento, a mulher foi liberada. Guias para perícia foram emitidas e o caso segue em investigação.

Leia mais

Imagem - Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Tiroteio entre PMs e 15 traficantes do CV acaba em morte e assusta o Nordeste de Amaralina

Tiroteio entre PMs e 15 traficantes do CV acaba em morte e assusta o Nordeste de Amaralina

Mais recentes

Imagem - Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba
Imagem - Salvador abre inscrições para capacitação e consultoria gratuitas de MEIs

Salvador abre inscrições para capacitação e consultoria gratuitas de MEIs
Imagem - Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
03

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil