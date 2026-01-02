CRIME

PM prende homem com droga e R$ 6 mil em cédulas falsas durante Réveillon na Bahia

Abordagem ocorreu durante reforço do policiamento nos festejos de fim de ano

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:30

Notas com indícios de falsificação foram apreendidas Crédito: Polícia Militar da Bahia

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (2) durante os festejos de Réveillon em Tanque Novo, no sudoeste da Bahia, após ser flagrado com drogas e dinheiro falsificado. A ação foi realizada por policiais militares da Rondesp Meio Oeste e da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as equipes reforçavam o policiamento no evento quando receberam denúncias de que um suspeito estaria utilizando notas falsas em estabelecimentos comerciais da cidade. A partir das informações repassadas, os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem com as características descritas.

Durante a abordagem, os militares encontraram aproximadamente 400 gramas de maconha, além de R$ 6.722 em cédulas com indícios de falsificação. O suspeito recebeu voz de prisão no local.

O homem detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.