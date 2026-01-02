Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM prende homem com droga e R$ 6 mil em cédulas falsas durante Réveillon na Bahia

Abordagem ocorreu durante reforço do policiamento nos festejos de fim de ano

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:30

Notas com indícios de falsificação foram apreendidas Crédito: Polícia Militar da Bahia

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (2) durante os festejos de Réveillon em Tanque Novo, no sudoeste da Bahia, após ser flagrado com drogas e dinheiro falsificado. A ação foi realizada por policiais militares da Rondesp Meio Oeste e da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as equipes reforçavam o policiamento no evento quando receberam denúncias de que um suspeito estaria utilizando notas falsas em estabelecimentos comerciais da cidade. A partir das informações repassadas, os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem com as características descritas.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Durante a abordagem, os militares encontraram aproximadamente 400 gramas de maconha, além de R$ 6.722 em cédulas com indícios de falsificação. O suspeito recebeu voz de prisão no local.

O homem detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Leia mais

Imagem - Bahia registra 10 tremores de terra; veja onde ocorreram

Bahia registra 10 tremores de terra; veja onde ocorreram

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Geddel Vieira Lima é agredido e recebe 'mata-leão' durante Réveillon em condomínio de luxo na Bahia

Geddel Vieira Lima é agredido e recebe 'mata-leão' durante Réveillon em condomínio de luxo na Bahia

Tags:

Bahia Polícia Preso Homem

Mais recentes

Imagem - Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar

Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar
Imagem - Fila de espera do ferry-boat passa de 4 horas no pós-Réveillon

Fila de espera do ferry-boat passa de 4 horas no pós-Réveillon
Imagem - Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026