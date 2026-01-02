CHÃO TREMEU

Bahia registra 10 tremores de terra; veja onde ocorreram

Abalos sísmicos foram computados ao longo do mês de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:19

Jacobina foi a cidade com maior número de registros (2) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jacobina

A Bahia registrou ao menos 10 tremores de terra ao longo de todo o mês de dezembro. Os dados são do monitoramento do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A cidade com mais tremores foi Jacobina, no norte baiano, com dois registros.

O último abalo sísmico foi registrado no sábado (27), na cidade de Araci, no nordeste baiano. O sismo ocorreu às 10h12 UTC (7h12, no horário de Brasília) e apresentou magnitude preliminar de 2,0 mR. Não houve relatos de moradores indicando que o tremor tenha sido sentido.

Na sexta-feira (26), na cidade de Jacobina outro tremor teve magnitude de 1,7 mR, às 14h44 UTC (11h44, no horário de Brasília). Também não houve relatos de moradores de que o abalo tenha sido sentido.

Veja onde foram registrados tremores na Bahia em dezembro