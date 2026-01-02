Acesse sua conta
Bahia registra 10 tremores de terra; veja onde ocorreram

Abalos sísmicos foram computados ao longo do mês de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:19

Jacobina
Jacobina foi a cidade com maior número de registros (2) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jacobina

A Bahia registrou ao menos 10 tremores de terra ao longo de todo o mês de dezembro. Os dados são do monitoramento do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A cidade com mais tremores foi Jacobina, no norte baiano, com dois registros.

O último abalo sísmico foi registrado no sábado (27), na cidade de Araci, no nordeste baiano. O sismo ocorreu às 10h12 UTC (7h12, no horário de Brasília) e apresentou magnitude preliminar de 2,0 mR. Não houve relatos de moradores indicando que o tremor tenha sido sentido.

Na sexta-feira (26), na cidade de Jacobina outro tremor teve magnitude de 1,7 mR, às 14h44 UTC (11h44, no horário de Brasília). Também não houve relatos de moradores de que o abalo tenha sido sentido.

Veja onde foram registrados tremores na Bahia em dezembro

Veja onde foram registrados tremores de terra na Bahia em dezembro

Araci: foi registrado um evento sísmico de 2,0 mR de magnitude no dia 27 de dezembro por Reprodução/ Redes sociais
Jacobina: foi registrado um evento sísmico de 1,7 mR de magnitude no dia 26 de dezembro por Reprodução/Prefeitura de Jacobina
João Dourado: foi registrado um evento sísmico de 2,0 mR de magnitude no dia 19 de dezembro por Reprodução
Nordestina: foi registrado um evento sísmico de 2,3 mR de magnitude no dia 19 de dezembro por Reprodução
São Sebastião do Passé: foi registrado um evento sísmico de 2,2 mR de magnitude no dia 14 de dezembro por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Santaluz: foi registrado um evento sísmico de 2,5 mR de magnitude no dia 10 de dezembro por Divulgação
Jacobina: foi registrado um evento sísmico de 1,9 mR de magnitude no dia 4 de dezembro por Divulgação/Prefeitura de Jacobina
Juazeiro: foi registrado um evento sísmico de 1,8 mR de magnitude no dia 1º de dezembro por Reprodução
Barra da Estiva: foi registrado um evento sísmico de 2,2 mR de magnitude no dia 1º de dezembro por Reprodução
Governador Mangabeira: foi registrado um evento sísmico de 1,6 mR de magnitude no dia 1º de dezembro por Reprodução
1 de 10
