CRIME

Emboscada: ataque a tiros deixa quatro feridos em Fazenda Coutos

Caso foi registrado na Rua do Barro na tarde de segunda-feira (18)

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:05

Caso foi registrado em Fazenda Coutos Crédito: Reprodução

Uma emboscada assustou moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na tarde de segunda-feira (18). O crime foi registrado na Rua do Barro, onde um carro com quatro ocupantes foi parado e alvo de diversos disparos por um grupo de suspeitos ainda não identificado.

As balas disparadas atingiram as quatro pessoas no veículo e, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as vítimas deram entrada no Hospital do Subúrbio com ferimentos provocados pelos tiros deflagrados em uma localidade conhecida como Maderite. Apesar dos ferimentos, nenhum dos atingidos morreu.

PM foi acionada para o caso

Não há detalhes do estado de saúde da vítima, mas dois deles eram homens, uma era mulher e o quarto alvo era um adolescente de 15 anos. Não se sabe até o momento o que teria motivado o ataque. Após o trabalho da PM, o crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).