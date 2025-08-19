Acesse sua conta
Emboscada: ataque a tiros deixa quatro feridos em Fazenda Coutos

Caso foi registrado na Rua do Barro na tarde de segunda-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:05

Caso foi registrado em Fazenda Coutos Crédito: Reprodução

Uma emboscada assustou moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na tarde de segunda-feira (18). O crime foi registrado na Rua do Barro, onde um carro com quatro ocupantes foi parado e alvo de diversos disparos por um grupo de suspeitos ainda não identificado.

As balas disparadas atingiram as quatro pessoas no veículo e, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as vítimas deram entrada no Hospital do Subúrbio com ferimentos provocados pelos tiros deflagrados em uma localidade conhecida como Maderite. Apesar dos ferimentos, nenhum dos atingidos morreu.

Não há detalhes do estado de saúde da vítima, mas dois deles eram homens, uma era mulher e o quarto alvo era um adolescente de 15 anos. Não se sabe até o momento o que teria motivado o ataque. Após o trabalho da PM, o crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o caso foi registrado como uma tentativa de homicídio. Ainda segundo a instituição, o carro que foi alvo da emboscada estava indo em direção à Estrada do Derba quando foi interceptado. Imagens de videomonitoramento da área, assim como depoimentos, vão ser usados para a elucidação do caso e na identificação dos autores.

