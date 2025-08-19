Emboscada: ataque a tiros deixa quatro feridos em Fazenda Coutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:05
Uma emboscada assustou moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, na tarde de segunda-feira (18). O crime foi registrado na Rua do Barro, onde um carro com quatro ocupantes foi parado e alvo de diversos disparos por um grupo de suspeitos ainda não identificado.
As balas disparadas atingiram as quatro pessoas no veículo e, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as vítimas deram entrada no Hospital do Subúrbio com ferimentos provocados pelos tiros deflagrados em uma localidade conhecida como Maderite. Apesar dos ferimentos, nenhum dos atingidos morreu.
PM foi acionada para o caso
Não há detalhes do estado de saúde da vítima, mas dois deles eram homens, uma era mulher e o quarto alvo era um adolescente de 15 anos. Não se sabe até o momento o que teria motivado o ataque. Após o trabalho da PM, o crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o caso foi registrado como uma tentativa de homicídio. Ainda segundo a instituição, o carro que foi alvo da emboscada estava indo em direção à Estrada do Derba quando foi interceptado. Imagens de videomonitoramento da área, assim como depoimentos, vão ser usados para a elucidação do caso e na identificação dos autores.