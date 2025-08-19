Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso que aproveitou falta de muro para fugir de presídio de Salvador se entrega à polícia

Detento atuava na manutenção da unidade prisional

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Yan Inácio

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:32

José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do presídio
José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do presídio Crédito: Reprodução

Preso por violência contra a mulher, o detento José Alisson Vieira dos Anjos Santana, de 39 anos, que fugiu do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário de Mata Escura, no último dia 10, se entregou à polícia nesta terça-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, o homem se apresentou espontaneamente, acompanhado do seu advogado na Delegacia Territorial de Paripiranga, município a 366 km de Salvador, próximo a divisa com Sergipe, e teve o mandado de prisão de recaptura expedido pela 1ª Vara Criminal do Juri de Execuções Penais de Simões Filho.

De acordo com fonte consultada pela reportagem, José era ‘farda amarela’, detento que atua na manutenção do presídio para reduzir a pena. Na manhã do dia 10 de agosto, quando escapou, ele se aproveitou da função porque estava em uma área do presídio que tem um muro em construção.

“Há uma parte do Presídio de Salvador que tem um muro ainda em construção. Ele estava nesse lugar com outros fardas amarelas e se aproveitou para fugir”, explica a fonte, sem se identificar.

Detento fugiu do presídio

José fugiu pela área de mata por Reprodução
José fugiu pela área de mata por Marina Silva/CORREIO
José fugiu pela área de mata por Reprodução
José fugiu pela área de mata por Reprodução
1 de 4
José fugiu pela área de mata por Reprodução

Ainda segundo a fonte, José teria entrado em uma área de mata que dá acesso tanto ao bairro de Mata Escura como à Avenida Gal Costa, o que dificultou a localização dele por parte dos policiais quando a fuga foi notada. Por isso, até o momento não há qualquer informação sobre o paradeiro do detento.

A Seap revelou também que são rotineiras as atividades laborativas confiadas a alguns custodiados. Essa ação tem o objetivo de ressocializar o preso. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia foi procurada para comentar o caso e o que está sendo feito para a recaptura do fugitivo, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.

Mais uma fuga

O número de detentos que fugiram dos presídios baianos só cresce. Em oito meses, já são quatro ações que culminaram com a fuga de 24 pessoas. O primeiro caso e mais grave deles aconteceu no dia 12 de dezembro de 2024, quando 16 presos escaparam do Conjunto Penal de Eunápolis. Apenas um deles foi localizado, mas acabou morto em um confronto com a polícia.

Em 25 de junho deste ano, outros três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana e foram recapturados horas depois. Outros quatro fugiram do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no dia 7 de julho. E agora, mais uma evasão, desta vez em Salvador.

Para especialistas, as ocorrências evidenciam a crise que o sistema penitenciário baiano vive há décadas. “O sistema prisional baiano vivencia inúmeros problemas, dentre eles os principais são a deficitária e precária situação das unidades prisionais, assim como o número deficiente de policiais penais e agentes de ressocialização”, disse o advogado criminalista Vinicius Dantas, mestre em Segurança, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, da Espanha, em entrevista anterior ao CORREIO.

Para ele, a “lentidão” para resolver a crise pode causar estragos maiores no futuro. “Não é de hoje que vivemos problemas com o sistema prisional aqui na Bahia. É certo dizer que as autoridades precisam tomar uma atitude urgente, logo não dará para se controlar o caos que vive o sistema prisional”, ressaltou.

Mais recentes

Imagem - Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar
Imagem - Acordo entre Prefeitura de Salvador e Embratur prevê promoção internacional do turismo da cidade

Acordo entre Prefeitura de Salvador e Embratur prevê promoção internacional do turismo da cidade
Imagem - Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger
02

Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Imagem - Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar
03

Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Imagem - Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva
04

Noviça da Boa Morte passa mal após tentativa de retirá-la da igreja por medida protetiva