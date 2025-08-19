CRIME

Preso que aproveitou falta de muro para fugir de presídio de Salvador se entrega à polícia

Yan Inácio

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:32

José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do presídio Crédito: Reprodução

Preso por violência contra a mulher, o detento José Alisson Vieira dos Anjos Santana, de 39 anos, que fugiu do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário de Mata Escura, no último dia 10, se entregou à polícia nesta terça-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, o homem se apresentou espontaneamente, acompanhado do seu advogado na Delegacia Territorial de Paripiranga, município a 366 km de Salvador, próximo a divisa com Sergipe, e teve o mandado de prisão de recaptura expedido pela 1ª Vara Criminal do Juri de Execuções Penais de Simões Filho.

De acordo com fonte consultada pela reportagem, José era ‘farda amarela’, detento que atua na manutenção do presídio para reduzir a pena. Na manhã do dia 10 de agosto, quando escapou, ele se aproveitou da função porque estava em uma área do presídio que tem um muro em construção.

“Há uma parte do Presídio de Salvador que tem um muro ainda em construção. Ele estava nesse lugar com outros fardas amarelas e se aproveitou para fugir”, explica a fonte, sem se identificar.

Ainda segundo a fonte, José teria entrado em uma área de mata que dá acesso tanto ao bairro de Mata Escura como à Avenida Gal Costa, o que dificultou a localização dele por parte dos policiais quando a fuga foi notada. Por isso, até o momento não há qualquer informação sobre o paradeiro do detento.

A Seap revelou também que são rotineiras as atividades laborativas confiadas a alguns custodiados. Essa ação tem o objetivo de ressocializar o preso. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia foi procurada para comentar o caso e o que está sendo feito para a recaptura do fugitivo, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.

Mais uma fuga

O número de detentos que fugiram dos presídios baianos só cresce. Em oito meses, já são quatro ações que culminaram com a fuga de 24 pessoas. O primeiro caso e mais grave deles aconteceu no dia 12 de dezembro de 2024, quando 16 presos escaparam do Conjunto Penal de Eunápolis. Apenas um deles foi localizado, mas acabou morto em um confronto com a polícia.

Em 25 de junho deste ano, outros três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana e foram recapturados horas depois. Outros quatro fugiram do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no dia 7 de julho. E agora, mais uma evasão, desta vez em Salvador.

Para especialistas, as ocorrências evidenciam a crise que o sistema penitenciário baiano vive há décadas. “O sistema prisional baiano vivencia inúmeros problemas, dentre eles os principais são a deficitária e precária situação das unidades prisionais, assim como o número deficiente de policiais penais e agentes de ressocialização”, disse o advogado criminalista Vinicius Dantas, mestre em Segurança, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, da Espanha, em entrevista anterior ao CORREIO.