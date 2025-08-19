Acesse sua conta
Suspeito invade UPA em Itapuã e esfaqueia ex-companheira

Caso foi registrado por volta das 3h30 na UPA Hélio Machado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12:24

Caso foi registrado na UPA de Itapuã Crédito: Reprodução

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, no bairro de Itapuã, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (19). De acordo com informações iniciais, um suspeito invadiu a unidade e tentou matar a ex-companheira com golpes de faca, capacete e socos. 

A vítima teria entrado na unidade por volta das 3h30 após ser alvo de agressões do criminoso e procurava por atendimento, mas ela nem conseguiu chegar na recepção. Já na parte interna, o homem a alcançou e começou a golpear a mulher de maneira brutal. No entanto, ele foi contido e a vítima foi atendida por conta dos ferimentos.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 15ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a informação de que duas pessoas na UPA estavam com ferimentos feitos por golpes de arma branca. No local, segundo a corporação, os PMs identificaram os envolvidos e prenderam um suspeito de tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil (PC) informou em nota que o suspeito foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da Lei Maria da Penha. O suspeito segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

