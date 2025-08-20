SERVIÇO

Boletos da TFF e ISS Autônomo já estão disponíveis para pagamento; cota única garante desconto de 7%

Documentos podem ser emitidos no site da Sefaz

Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:21

Boletos de TFF e ISS Autônomo podem ser emitidos no site da Sefaz Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Boletos da TFF e ISS Autônomo já estão disponíveis para pagamento no site da Sefaz Salvador já estão disponíveis para emissão. O download do arquivo pode ser realizado no site da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (Sefaz).

De acordo com a pasta, cerca de 110 mil contribuintes devem efetuar o pagamento da TFF, enquanto aproximadamente 10 mil deverão quitar o ISS Autônomo neste exercício.

O prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela vai até o dia 31 de outubro. Quem quiser parcelar, deverá quitar as demais parcelas nos dias 28 de novembro e 29 de dezembro. Quem optar por pagar o ISS Autônomo em cota única terá direito a um desconto de 7%.

O pagamento pode ser realizado pela ferramenta Pague Fácil, disponível no próprio site da Sefaz, além de canais como terminais de autoatendimento, aplicativos de celular, internet banking, agências bancárias credenciadas e casas lotéricas. Também é possível pagar via Pix, acessando a página de quitação por meio do QR Code impresso no boleto.

Presencialmente

Quem quiser ir diretamente na Sefaz, pode procurar um dos 18 postos de atendimento distribuídos pela cidade. Em junho, foi inaugurado um novo balcão de atendimento na Prefeitura-Bairro Centro/Brotas, localizada na Rua Guedes de Brito, no Centro Histórico.