Fantasmão faz show gratuito no Parque da Cidade neste domingo (19)

Grupo é liderado pelo vocalista EdCity

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08:36

Há um mês, EdCity anunciou que estava de volta ao Fantasmão, criado por ele e pelo empresário Franco Daniele em 2006.
Há um mês, EdCity anunciou que estava de volta ao Fantasmão, criado por ele e pelo empresário Franco Daniele em 2006. Crédito: Sora Maia/CORREIO

A energia e o ritmo inconfundível do Fantasmão vão tomar conta do Parque da Cidade neste domingo (19), a partir das 11h. Celebrando duas décadas de carreira, o grupo liderado pelo vocalista EdCity promete um show marcado por grandes sucessos e pela vibração contagiante que marcou a história da banda no cenário musical baiano.

A turnê “20 Anos de Fantasmão” celebra a trajetória de um dos grupos mais icônicos do pagode baiano, símbolo de resistência, inovação e identidade cultural.

Para EdCity, o momento será especial não apenas pela comemoração dos 20 anos, mas também pela oportunidade de reencontrar o público que sempre acompanhou a banda.

“Esse show vai ser um momento de gratidão e de reconexão com o público que nunca deixou de cantar com a gente. O Fantasmão está vivo e mais forte do que nunca”, afirma o cantor.

A apresentação é promovida pela prefeitura e faz parte do programa Viver Salvador.

