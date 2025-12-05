Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:01
Um homem foi condenado a pena de 37 anos 9 meses e 10 dias de prisão pelo crime de feminicídio contra a sua esposa. O caso foi julgado na última quarta-feira (3) na cidade de Inhambupe, no nordeste baiano, local onde o crime ocorreu em abril de 2024. De acordo com depoimentos de policiais, o réu afirmou, à época, que "não aguentou vê-la com outro" e assassinou brutalmente a vítima com golpes de faca.
Os filhos do casal estavam na calçada de casa, no Centro, quando José Américo de Almeida Rocha Neto esfaqueou Síntia Taís Freitas dos Santos na região do pescoço e do abdômen durante uma discussão. As investigações apontaram que o casal vivia juntos por cerca de 22 anos e teve dois filhos. Segundo a filha, José tinha o costume de agredir a vítima.
Em seu depoimento à polícia, Joana contou que o pai chegou a casa da família embriagado e começou a xingar Síntia. Dentro do imóvel os dois discutiram. Ela chegou a ouvir a mãe questionar se o condenado a agrediria, entrou na residência, encontrou a mãe sangrando e saiu para pedir ajuda. Ao retornar, a mãe estava agonizando no sofá da sala após o ataque.
José deixou o local do crime e fugiu para casa da mãe, onde foi encontrado pela polícia. Segundo a acusação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), sustentada pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues, o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na presença dos filhos do casal.