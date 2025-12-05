FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

Crime aconteceu em Inhambupe, em abril de 2024

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:01

José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos

Um homem foi condenado a pena de 37 anos 9 meses e 10 dias de prisão pelo crime de feminicídio contra a sua esposa. O caso foi julgado na última quarta-feira (3) na cidade de Inhambupe, no nordeste baiano, local onde o crime ocorreu em abril de 2024. De acordo com depoimentos de policiais, o réu afirmou, à época, que "não aguentou vê-la com outro" e assassinou brutalmente a vítima com golpes de faca.

Os filhos do casal estavam na calçada de casa, no Centro, quando José Américo de Almeida Rocha Neto esfaqueou Síntia Taís Freitas dos Santos na região do pescoço e do abdômen durante uma discussão. As investigações apontaram que o casal vivia juntos por cerca de 22 anos e teve dois filhos. Segundo a filha, José tinha o costume de agredir a vítima.

Em seu depoimento à polícia, Joana contou que o pai chegou a casa da família embriagado e começou a xingar Síntia. Dentro do imóvel os dois discutiram. Ela chegou a ouvir a mãe questionar se o condenado a agrediria, entrou na residência, encontrou a mãe sangrando e saiu para pedir ajuda. Ao retornar, a mãe estava agonizando no sofá da sala após o ataque.

Segundo o relato de Joana, cerca de um mês antes do crime, José já havia dito que mataria a vítima. Ainda de acordo com ela, ele já havia atacado Síntia com uma facada no ombro no período em que moravam em São Paulo. Joana afirmou também que "seu pai bebia e chegava em casa vendendo os objetos para usar drogas".