Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar esposa com facadas no pescoço na Bahia

Crime aconteceu em Inhambupe, em abril de 2024

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:01

José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos
José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado a pena de 37 anos 9 meses e 10 dias de prisão pelo crime de feminicídio contra a sua esposa. O caso foi julgado na última quarta-feira (3) na cidade de Inhambupe, no nordeste baiano, local onde o crime ocorreu em abril de 2024. De acordo com depoimentos de policiais, o réu afirmou, à época, que "não aguentou vê-la com outro" e assassinou brutalmente a vítima com golpes de faca.

Os filhos do casal estavam na calçada de casa, no Centro, quando José Américo de Almeida Rocha Neto esfaqueou Síntia Taís Freitas dos Santos na região do pescoço e do abdômen durante uma discussão. As investigações apontaram que o casal vivia juntos por cerca de 22 anos e teve dois filhos. Segundo a filha, José tinha o costume de agredir a vítima.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
1 de 22
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

Em seu depoimento à polícia, Joana contou que o pai chegou a casa da família embriagado e começou a xingar Síntia. Dentro do imóvel os dois discutiram. Ela chegou a ouvir a mãe questionar se o condenado a agrediria, entrou na residência, encontrou a mãe sangrando e saiu para pedir ajuda. Ao retornar, a mãe estava agonizando no sofá da sala após o ataque.

Segundo o relato de Joana, cerca de um mês antes do crime, José já havia dito que mataria a vítima. Ainda de acordo com ela, ele já havia atacado Síntia com uma facada no ombro no período em que moravam em São Paulo. Joana afirmou também que "seu pai bebia e chegava em casa vendendo os objetos para usar drogas".

José deixou o local do crime e fugiu para casa da mãe, onde foi encontrado pela polícia. Segundo a acusação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), sustentada pelo promotor de Justiça Audo Rodrigues, o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na presença dos filhos do casal.

