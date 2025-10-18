Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Retorno da banda Fantasmão vai balançar reinado do "senta, senta''

Criada em 2006, banda que revolucionou o pagode anunciou retorno que promete balançar o mercado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Fernanda Santana

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:46

EdCity
EdCity Crédito: Sora Maia

Criada em 2006, a Banda Fantasmão revolucionou o pagodão baiano. Depois de 16 anos, o grupo retoma a formação original em uma história de glórias, divergências e reencontros. “Tudo foi importante para chegar até aqui”, diz EdCity, vocalista e um dos criadores da banda, ao lado do empresário Franco Daniele, nesta entrevista ao CORREIO.

O retorno acontece em um cenário bem diferente do início da carreira: influências do trap e do funk, além de letras voltadas para dancinhas no TikTok, dominam o mercado. “O Fantasmão não quer se encaixar”, avisa EdCity.

Nesta entrevista, ele ri e se emociona ao falar dos erros e acertos que o trouxeram até aqui, explica o que o motivou a retornar ao Fantasmão e reflete sobre o futuro da banda. Neste domingo (19), o Fantasmão faz seu primeiro show de retorno em Salvador — gratuito, no Parque da Cidade, a partir das 11h.

Mais recentes

Imagem - 10 atividades recomendadas para o cachorro da raça pinscher 

10 atividades recomendadas para o cachorro da raça pinscher 
Imagem - 5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

5 séries coreanas para maratonar no fim de semana
Imagem - Empadão vegetariano: 5 receitas fáceis para o almoço do dia a dia

Empadão vegetariano: 5 receitas fáceis para o almoço do dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado
01

Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado

Imagem - Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja
02

Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja

Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'
03

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
04

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários