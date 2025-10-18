Retorno da banda Fantasmão vai balançar reinado do "senta, senta''

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Santana
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:46
Criada em 2006, a Banda Fantasmão revolucionou o pagodão baiano. Depois de 16 anos, o grupo retoma a formação original em uma história de glórias, divergências e reencontros. “Tudo foi importante para chegar até aqui”, diz EdCity, vocalista e um dos criadores da banda, ao lado do empresário Franco Daniele, nesta entrevista ao CORREIO.
O retorno acontece em um cenário bem diferente do início da carreira: influências do trap e do funk, além de letras voltadas para dancinhas no TikTok, dominam o mercado. “O Fantasmão não quer se encaixar”, avisa EdCity.
Nesta entrevista, ele ri e se emociona ao falar dos erros e acertos que o trouxeram até aqui, explica o que o motivou a retornar ao Fantasmão e reflete sobre o futuro da banda. Neste domingo (19), o Fantasmão faz seu primeiro show de retorno em Salvador — gratuito, no Parque da Cidade, a partir das 11h.