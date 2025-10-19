VIOLÊNCIA

Ataque de facção rival do CV deixa dois mortos em Fazenda Grande do Retiro

Vítimas tinham 22 e 24 anos

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 10:58

Ataque aconteceu em bairro de Salvador Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos na Rua Mello Moraes Filho, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na noite de sábado (18). A suspeita é de que a execução tenha sido realizada por um grupo rival da facção Comando Vermelho (CV), que domina a região.

As vítimas foram identificadas como Welyson Portugal dos Santos, de 24, e Cauan Santos Nascimento, de 22 anos.

Policiais da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram acionados para averiguar a denúncia de vítima de disparo de arma de fogo e, no local, encontraram os jovens sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), acionado para adoção de medidas cabíveis.