LUTO

‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

PRF aposentada morreu aos 60 anos, dez dias após ser atingida por um carro

Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:04

Marta era agente federal aposentada Crédito: Reprodução

A família de Marta Maria dos Santos, de 60 anos, policial rodoviária federal aposentada e corredora de rua, publicou uma nota de despedida em homenagem à matriarca, que morreu na última quinta-feira (16), dez dias após ter sido atropelada por um carro na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador.

No comunicado, familiares descrevem Marta como uma “mulher extraordinária, cheia de vida, amor e dedicação”, que tocava a todos com sua generosidade e acolhimento. “Para ela, quem chegava de fora era tratado como parte da família, sempre acolhido com um sorriso e um abraço caloroso”, diz o texto.

Mesmo aos 60 anos, Marta mantinha uma rotina ativa e sonhava participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. “Participava de projetos sociais e se dedicava às conquistas pessoais, como a ambição de correr a São Silvestre. Seus sonhos, infelizmente interrompidos, nos deixam uma saudade imensa, mas também nos lembram da intensidade com que ela viveu cada instante”, diz a nota.

A família também informou que a despedida em Salvador será um momento íntimo e reservado, restrito a familiares, amigos e colegas de trabalho. Os detalhes sobre o velório não serão divulgados.

A Federação Bahiana de Atletismo (FBA) também se manifestou, lamentando a morte da corredora e cobrando políticas públicas de segurança para atletas e praticantes de atividades físicas.

“É inaceitável que a prática do esporte, símbolo de saúde e superação, continue sendo marcada por riscos tão graves”, ressaltou a entidade.