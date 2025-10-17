Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

PRF aposentada morreu aos 60 anos, dez dias após ser atingida por um carro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:04

Marta era agente federal aposentada
Marta era agente federal aposentada Crédito: Reprodução

A família de Marta Maria dos Santos, de 60 anos, policial rodoviária federal aposentada e corredora de rua, publicou uma nota de despedida em homenagem à matriarca, que morreu na última quinta-feira (16), dez dias após ter sido atropelada por um carro na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador.

No comunicado, familiares descrevem Marta como uma “mulher extraordinária, cheia de vida, amor e dedicação”, que tocava a todos com sua generosidade e acolhimento. “Para ela, quem chegava de fora era tratado como parte da família, sempre acolhido com um sorriso e um abraço caloroso”, diz o texto.

Mesmo aos 60 anos, Marta mantinha uma rotina ativa e sonhava participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. “Participava de projetos sociais e se dedicava às conquistas pessoais, como a ambição de correr a São Silvestre. Seus sonhos, infelizmente interrompidos, nos deixam uma saudade imensa, mas também nos lembram da intensidade com que ela viveu cada instante”, diz a nota.

A família também informou que a despedida em Salvador será um momento íntimo e reservado, restrito a familiares, amigos e colegas de trabalho. Os detalhes sobre o velório não serão divulgados. 

PRF aposentada é atropelada em Salvador

Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Marta Maria dos Santos por Reprodução
Pedido de doação de sangue por Reprodução
1 de 5
Carro atropelou Marta Maria dos Santos por Reprodução

A Federação Bahiana de Atletismo (FBA) também se manifestou, lamentando a morte da corredora e cobrando políticas públicas de segurança para atletas e praticantes de atividades físicas.

“É inaceitável que a prática do esporte, símbolo de saúde e superação, continue sendo marcada por riscos tão graves”, ressaltou a entidade.

Marta deixa irmãos, amigos e uma trajetória marcada pela fé, pela solidariedade e pelo compromisso com o próximo. “Sua memória continuará viva em cada gesto de bondade, em cada sorriso compartilhado e em cada vida que ela tocou”, diz a família.

Leia mais

Imagem - Agente federal morre dez dias após ser atropelada enquanto corria na Pituba

Agente federal morre dez dias após ser atropelada enquanto corria na Pituba

Imagem - MP volta a pedir prisão de motorista que atropelou corredor na Pituba; entenda

MP volta a pedir prisão de motorista que atropelou corredor na Pituba; entenda

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja