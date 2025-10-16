Acesse sua conta
Agente federal morre dez dias após ser atropelada enquanto corria na Pituba

Marta Maria dos Santos estava em coma desde que foi atingida por um carro na contramão enquanto treinava

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:43

Marta Maria dos Santos
Marta Maria dos Santos Crédito: Reprodução

A  policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, morreu nesta quinta-feira (16), dez dias após ter sido atropelada por um carro que trafegava na contramão, na Avenida Paulo VI, bairro da Pituba, em Salvador. Ela estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde teve morte encefálica confirmada.

De acordo com o amigo e ex-colega de corporação Marlon Silva, Marta chegou a apresentar uma leve melhora durante a internação, o que trouxe esperança à família e aos amigos.

“Ela teve uma melhora, ficou todo mundo esperançoso, mas no final de semana teve uma piorazinha, melhorou e de ontem para hoje ela teve uma pequena piora na parte neurológica e fisiológica. E hoje fez protocolo de morte encefálica e foi comprovado”, relatou.

Marlon destacou que a policial era muito estimada e dedicada. “Muito querida. Já tinha muitos anos que treinava para corridas. Tinha muitos projetos ainda, era diretora de direitos humanos da Federação Nacional dos PRF, em Brasília, dentre outras coisas”, lembrou.

Ele também afirmou que a expectativa agora é pela conclusão do inquérito e a responsabilização do motorista. “A esperança é essa. A gente vai aguardar a finalização do inquérito e envio para o Ministério Público e ver como o MP vai dar andamento a isso.”

Marta deixa irmãos e uma trajetória marcada pelo trabalho na Polícia Rodoviária Federal, onde chegou a presidir o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia. Além da carreira, era apaixonada por esportes e se preparava para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no fim do ano.

Investigação

O atropelamento ocorreu no dia 6 de outubro, quando Marta treinava para uma corrida. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro em alta velocidade na contramão atingindo a corredora.

O motorista, identificado como João Victor Santos, de 20 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não prestou socorro à vítima. Ele se apresentou à polícia após o acidente, foi ouvido e liberado.

Segundo o advogado Fernando Santos, que representa a família, o suspeito ainda tentou adulterar o carro em uma oficina após o atropelamento. “Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava”, disse, na ocasião.

A defesa da família pede a prisão cautelar do motorista, alegando que ele tentou dificultar a investigação. O caso é investigado pela 16ª Delegacia Territorial (Pituba).

