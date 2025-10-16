Acesse sua conta
MP volta a pedir prisão de motorista que atropelou corredor na Pituba; entenda

Cleydson Cardos Costa foi solto 30 dias após o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:24

Cleydson atropelou Emerson na Pituba Crédito: Reprodução

O Ministério Público pediu novamente a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista acusado de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, 29 anos, enquanto ele treinava no bairro da Pituba, em Salvador.

O órgão argumenta que a decisão que concedeu liberdade provisória a Cleydson é desproporcional à gravidade do episódio e que a soltura representa risco de influência sobre testemunhas, comprometendo os depoimentos.

Motorista foi filmado conversando com PMs

Motorista atropelou corredor de rua na orla por Reprodução
Motorista atropelou corredor de rua na orla por Reprodução
Motorista atropelou corredor de rua na orla por Reprodução
Motorista atropelou corredor de rua na orla por Reprodução
1 de 4
Motorista atropelou corredor de rua na orla por Reprodução

Cleydson atropelou Emerson na manhã do dia 16 de agosto, no trecho da orla da Pituba próximo à Igreja Nossa Senhora da Luz, quando Emerson participava de um treino coletivo.

O motorista foi denunciado pelo MP após inquérito concluir que ele estava em alta velocidade e acabou atingindo o corredor, que teve fraturas graves e acabou passando por cirurgia com amputação em um dos membros.

Em seu pedido de denúncia, o Ministério Público imputou a Cleydson o crime de tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, alegando que ele assumiu o risco de provocar o resultado.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 4
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução

Após audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva, mas voltou atrás: a decisão de revogar a prisão preventiva permitiu que Cleydson recuperasse a liberdade, sob uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas.

