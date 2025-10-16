JUSTIÇA

MP volta a pedir prisão de motorista que atropelou corredor na Pituba; entenda

Cleydson Cardos Costa foi solto 30 dias após o crime

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:24

Cleydson atropelou Emerson na Pituba Crédito: Reprodução

O Ministério Público pediu novamente a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista acusado de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, 29 anos, enquanto ele treinava no bairro da Pituba, em Salvador.

O órgão argumenta que a decisão que concedeu liberdade provisória a Cleydson é desproporcional à gravidade do episódio e que a soltura representa risco de influência sobre testemunhas, comprometendo os depoimentos.

Cleydson atropelou Emerson na manhã do dia 16 de agosto, no trecho da orla da Pituba próximo à Igreja Nossa Senhora da Luz, quando Emerson participava de um treino coletivo.

O motorista foi denunciado pelo MP após inquérito concluir que ele estava em alta velocidade e acabou atingindo o corredor, que teve fraturas graves e acabou passando por cirurgia com amputação em um dos membros.

Em seu pedido de denúncia, o Ministério Público imputou a Cleydson o crime de tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, alegando que ele assumiu o risco de provocar o resultado.

