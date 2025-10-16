MP volta a pedir prisão de motorista que atropelou corredor na Pituba; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:24
O Ministério Público pediu novamente a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista acusado de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, 29 anos, enquanto ele treinava no bairro da Pituba, em Salvador.
O órgão argumenta que a decisão que concedeu liberdade provisória a Cleydson é desproporcional à gravidade do episódio e que a soltura representa risco de influência sobre testemunhas, comprometendo os depoimentos.
Motorista foi filmado conversando com PMs
Cleydson atropelou Emerson na manhã do dia 16 de agosto, no trecho da orla da Pituba próximo à Igreja Nossa Senhora da Luz, quando Emerson participava de um treino coletivo.
O motorista foi denunciado pelo MP após inquérito concluir que ele estava em alta velocidade e acabou atingindo o corredor, que teve fraturas graves e acabou passando por cirurgia com amputação em um dos membros.
Em seu pedido de denúncia, o Ministério Público imputou a Cleydson o crime de tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, alegando que ele assumiu o risco de provocar o resultado.
Corredor de rua foi atropelado em Salvador
Após audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva, mas voltou atrás: a decisão de revogar a prisão preventiva permitiu que Cleydson recuperasse a liberdade, sob uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas.