Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:35
O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17/10) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher teve um olho arrancado e apresentava perfurações no peito e nas costas.
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) localizou o corpo durante as buscas por uma caminhonete que Elaine dirigia e que também havia desaparecido. O veículo foi encontrado abandonado na estrada, com uma mensagem escrita no capô: “Agora tá pago a dívida” (sic).