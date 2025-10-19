CRIME

Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Mensagem no capô dizia “agora tá pago a dívida”; mulher era ameaçada por agiotas

Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:35

Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago” Crédito: Reprodução

O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17/10) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher teve um olho arrancado e apresentava perfurações no peito e nas costas.