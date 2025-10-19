Acesse sua conta
Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Mensagem no capô dizia “agora tá pago a dívida”; mulher era ameaçada por agiotas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:35

Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”
Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago” Crédito: Reprodução

O corpo de Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrado nessa sexta-feira (17/10) com marcas de extrema violência no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). A mulher teve um olho arrancado e apresentava perfurações no peito e nas costas.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) localizou o corpo durante as buscas por uma caminhonete que Elaine dirigia e que também havia desaparecido. O veículo foi encontrado abandonado na estrada, com uma mensagem escrita no capô: “Agora tá pago a dívida” (sic).

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

