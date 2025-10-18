Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de ano promete ganhos inesperados para 3 signos; veja quem vai ter sorte com dinheiro

Mercúrio e Júpiter em posição favorável indicam oportunidades financeiras inesperadas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:48

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você anda esperando um impulso financeiro antes do final de 2025, os astros podem trazer boas notícias. Segundo a astrologia, três signos terão um final de ano marcado por ganhos inesperados, bônus, presentes e oportunidades de lucro que surgem de forma surpreendente.

Touro

Taurinos podem comemorar: com Júpiter favorecendo o setor financeiro, este signo terá chances de aumentar a renda sem grandes esforços. É possível receber dinheiro de fontes inesperadas, como prêmios, acertos pendentes ou oportunidades de investimento que se mostram vantajosas. A dica dos astros é manter o foco e não desperdiçar oportunidades que surgirem no fim do ano.

Leão

Os leoninos estarão em destaque graças à energia de Marte, que incentiva coragem e iniciativa. Para este signo, 2025 termina com oportunidades de ganhos extras vindos de trabalhos paralelos, projetos criativos ou negociações bem-sucedidas. O segredo é ousar e não hesitar em mostrar seu valor, pois a sorte financeira estará ao lado daqueles que se arriscarem.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Escorpião

Escorpianos podem esperar surpresas positivas no bolso. Plutão em posição estratégica promete que investimentos antigos ou ações financeiras que pareciam estagnadas podem finalmente gerar retorno. Além disso, Escorpião pode receber ajuda ou recompensas de aliados, ampliando as chances de um final de ano com dinheiro extra.

Segundo os astrólogos, o momento é ideal para organizar finanças, planejar investimentos e abrir espaço para oportunidades inesperadas. Embora a sorte esteja alinhada para alguns, o conselho é manter disciplina e não gastar impulsivamente: oportunidades surgem, mas também exigem consciência.

Leia mais

Imagem - Debora Bloch mostra bastidores da falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Debora Bloch mostra bastidores da falsa morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Imagem - Festival Juá Literária transforma Juazeiro em cidade da leitura e reúne Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Mariana Aydar

Festival Juá Literária transforma Juazeiro em cidade da leitura e reúne Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Mariana Aydar

Imagem - Ilê Aiyê lança tema do Carnaval 2026 com show no Pelourinho neste sábado (18)

Ilê Aiyê lança tema do Carnaval 2026 com show no Pelourinho neste sábado (18)

Tags:

Signo Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil