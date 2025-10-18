ASTROLOGIA

Fim de ano promete ganhos inesperados para 3 signos; veja quem vai ter sorte com dinheiro

Mercúrio e Júpiter em posição favorável indicam oportunidades financeiras inesperadas para alguns signos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:48

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você anda esperando um impulso financeiro antes do final de 2025, os astros podem trazer boas notícias. Segundo a astrologia, três signos terão um final de ano marcado por ganhos inesperados, bônus, presentes e oportunidades de lucro que surgem de forma surpreendente.

Touro

Taurinos podem comemorar: com Júpiter favorecendo o setor financeiro, este signo terá chances de aumentar a renda sem grandes esforços. É possível receber dinheiro de fontes inesperadas, como prêmios, acertos pendentes ou oportunidades de investimento que se mostram vantajosas. A dica dos astros é manter o foco e não desperdiçar oportunidades que surgirem no fim do ano.

Leão

Os leoninos estarão em destaque graças à energia de Marte, que incentiva coragem e iniciativa. Para este signo, 2025 termina com oportunidades de ganhos extras vindos de trabalhos paralelos, projetos criativos ou negociações bem-sucedidas. O segredo é ousar e não hesitar em mostrar seu valor, pois a sorte financeira estará ao lado daqueles que se arriscarem.

Escorpião

Escorpianos podem esperar surpresas positivas no bolso. Plutão em posição estratégica promete que investimentos antigos ou ações financeiras que pareciam estagnadas podem finalmente gerar retorno. Além disso, Escorpião pode receber ajuda ou recompensas de aliados, ampliando as chances de um final de ano com dinheiro extra.