Amor ou paixão passageira? Astrologia analisa se relação de Ana Castela e Zé Felipe vai dar certo

A astrologia mostra onde rola sintonia intensa e onde podem surgir conflitos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:00

Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' Crédito: Divulgação

Ana Castela e Zé Felipe ainda não assumiram oficialmente o relacionamento, mas os sinais estão claros: o casal vem conquistando atenção dos fãs e gerando muitos palpites nas redes sociais. Enquanto uns criticam, outros já estão torcendo para a união. Mas será que essa combinação realmente funciona?

A resposta pode estar nos astros. A Sinastria Amorosa, análise que vai além do signo solar e estuda a compatibilidade entre duas pessoas de forma completa, revela onde há química, desafios e potencial de crescimento para o casal.

Compatibilidade amorosa

Ana, sagitariana, e Zé, leonino, já demonstram que fogo não falta nessa relação. Segundo a astrologia, o cantor é intenso, romântico e entrega-se totalmente ao amor. Ana, por sua vez, valoriza liberdade e leveza, evitando sentir que precisa “cuidar” da felicidade do outro.

Essa diferença pode gerar pequenos atritos: o ciúme de Zé pode assustar Ana, enquanto o desapego dela pode deixar Zé inseguro. Mas quando ambos respeitam o ritmo do outro, a relação tem tudo para ser apaixonante e cheia de energia.

Compatibilidade intelectual

No campo da comunicação, a sintonia é evidente. Com Mercúrio em signos de Fogo, Ana e Zé se entendem com facilidade, compartilham piadas internas e mantêm conversas animadas sem esforço. A sinceridade em dobro pode gerar debates intensos, mas o bom humor sempre equilibra o clima.

Oportunidades e desafios da relação

Alguns pontos positivos do mapa astral incluem:

Sol de Ana x Vênus em Peixes de Zé: conexão emocional intensa e elogios constantes.

conexão emocional intensa e elogios constantes. Sol de Ana x Ascendente em Touro de Zé: atração forte e complementaridade.



atração forte e complementaridade. Vênus de Ana x Lua de Zé: amizade verdadeira e conforto mútuo.



amizade verdadeira e conforto mútuo. Marte de Ana x Vênus de Zé: química sexual intensa.



Por outro lado, o mapa também aponta desafios:

Sol de Ana x Lua de Zé: visões diferentes podem gerar tensão.

visões diferentes podem gerar tensão. Mercúrio de Zé x Plutão de Ana: cuidado para não cavar defeitos.



cuidado para não cavar defeitos. Plutão de Zé x Vênus de Ana: risco de ciúmes e desconfiança.

