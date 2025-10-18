Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:00
Ana Castela e Zé Felipe ainda não assumiram oficialmente o relacionamento, mas os sinais estão claros: o casal vem conquistando atenção dos fãs e gerando muitos palpites nas redes sociais. Enquanto uns criticam, outros já estão torcendo para a união. Mas será que essa combinação realmente funciona?
A resposta pode estar nos astros. A Sinastria Amorosa, análise que vai além do signo solar e estuda a compatibilidade entre duas pessoas de forma completa, revela onde há química, desafios e potencial de crescimento para o casal.
Ana, sagitariana, e Zé, leonino, já demonstram que fogo não falta nessa relação. Segundo a astrologia, o cantor é intenso, romântico e entrega-se totalmente ao amor. Ana, por sua vez, valoriza liberdade e leveza, evitando sentir que precisa “cuidar” da felicidade do outro.
Essa diferença pode gerar pequenos atritos: o ciúme de Zé pode assustar Ana, enquanto o desapego dela pode deixar Zé inseguro. Mas quando ambos respeitam o ritmo do outro, a relação tem tudo para ser apaixonante e cheia de energia.
No campo da comunicação, a sintonia é evidente. Com Mercúrio em signos de Fogo, Ana e Zé se entendem com facilidade, compartilham piadas internas e mantêm conversas animadas sem esforço. A sinceridade em dobro pode gerar debates intensos, mas o bom humor sempre equilibra o clima.
Zé Felipe e Ana Castela
As 3 qualidades de cada signo
Em resumo, Ana Castela e Zé Felipe têm uma mistura poderosa de paixão, amizade e estímulo mútuo, mas precisam cultivar confiança, paciência e leveza para que a relação evolua sem atritos. Se conseguirem equilibrar intensidade e liberdade, a dupla Castelipe pode sim se tornar um dos casais mais comentados do momento.