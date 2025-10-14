EM ALERTA

4 signos que vão precisar repensar suas metas profissionais em outubro

Com Saturno retrógrado e Mercúrio em Escorpião, o mês pede mais foco, estratégia e ajustes de rota no trabalho

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:52

O céu de outubro chega com um lembrete poderoso: o sucesso exige revisão e adaptação. Com Saturno retrógrado em Peixes e Mercúrio em Escorpião, as energias cósmicas pedem uma pausa estratégica para refletir sobre o rumo da carreira. É hora de ajustar planos, definir novas prioridades e se alinhar ao propósito real de cada escolha.

Alguns signos sentirão essa pressão com mais intensidade, especialmente aqueles que tendem a se apegar à rotina ou resistem a mudanças. Veja se o seu está entre eles.

Touro

O desejo por estabilidade pode estar sendo colocado à prova. Mudanças inesperadas no ambiente de trabalho pedem mais flexibilidade e jogo de cintura. O momento é ideal para rever planos e se abrir a novas formas de alcançar segurança, inclusive explorando áreas que antes pareciam distantes do seu perfil.



Leão

Leoninos podem sentir que o reconhecimento no trabalho não está vindo na medida certa. Antes de insistir nas mesmas estratégias, é hora de reavaliar objetivos e métodos. Pergunte-se: o que realmente motiva você? A resposta pode abrir espaço para uma nova fase, mais autêntica e alinhada ao seu propósito.



Escorpião

Com Mercúrio em seu signo, Escorpião entra em um ciclo de autocrítica e replanejamento. Algumas metas podem perder o sentido, mas isso é parte do crescimento. Ao revisar com calma e estratégia, você garante resultados mais sólidos e duradouros nas próximas etapas.



Aquário

A sensação de estar limitado ou sem liberdade pode incomodar os aquarianos neste mês. Antes de agir por impulso, o ideal é reorganizar planos e parcerias. Saturno pede paciência e responsabilidade, só assim será possível dar o próximo passo com clareza e confiança.

