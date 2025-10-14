4 signos que vão precisar repensar suas metas profissionais em outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:52
O céu de outubro chega com um lembrete poderoso: o sucesso exige revisão e adaptação. Com Saturno retrógrado em Peixes e Mercúrio em Escorpião, as energias cósmicas pedem uma pausa estratégica para refletir sobre o rumo da carreira. É hora de ajustar planos, definir novas prioridades e se alinhar ao propósito real de cada escolha.
Alguns signos sentirão essa pressão com mais intensidade, especialmente aqueles que tendem a se apegar à rotina ou resistem a mudanças. Veja se o seu está entre eles.
Segundo o astrólogo João Bidu, este é um ótimo momento para rever prazos, redefinir prioridades e investir em projetos com propósito. Revisar não é retroceder, é garantir que cada passo futuro tenha mais consciência e significado.