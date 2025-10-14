Acesse sua conta
4 signos que vão precisar repensar suas metas profissionais em outubro

Com Saturno retrógrado e Mercúrio em Escorpião, o mês pede mais foco, estratégia e ajustes de rota no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:52

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O céu de outubro chega com um lembrete poderoso: o sucesso exige revisão e adaptação. Com Saturno retrógrado em Peixes e Mercúrio em Escorpião, as energias cósmicas pedem uma pausa estratégica para refletir sobre o rumo da carreira. É hora de ajustar planos, definir novas prioridades e se alinhar ao propósito real de cada escolha.

Alguns signos sentirão essa pressão com mais intensidade, especialmente aqueles que tendem a se apegar à rotina ou resistem a mudanças. Veja se o seu está entre eles.

  • Touro
    O desejo por estabilidade pode estar sendo colocado à prova. Mudanças inesperadas no ambiente de trabalho pedem mais flexibilidade e jogo de cintura. O momento é ideal para rever planos e se abrir a novas formas de alcançar segurança, inclusive explorando áreas que antes pareciam distantes do seu perfil.

  • Leão
    Leoninos podem sentir que o reconhecimento no trabalho não está vindo na medida certa. Antes de insistir nas mesmas estratégias, é hora de reavaliar objetivos e métodos. Pergunte-se: o que realmente motiva você? A resposta pode abrir espaço para uma nova fase, mais autêntica e alinhada ao seu propósito.

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Escorpião
    Com Mercúrio em seu signo, Escorpião entra em um ciclo de autocrítica e replanejamento. Algumas metas podem perder o sentido, mas isso é parte do crescimento. Ao revisar com calma e estratégia, você garante resultados mais sólidos e duradouros nas próximas etapas.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

  • Aquário
    A sensação de estar limitado ou sem liberdade pode incomodar os aquarianos neste mês. Antes de agir por impulso, o ideal é reorganizar planos e parcerias. Saturno pede paciência e responsabilidade, só assim será possível dar o próximo passo com clareza e confiança.

Segundo o astrólogo João Bidu, este é um ótimo momento para rever prazos, redefinir prioridades e investir em projetos com propósito. Revisar não é retroceder, é garantir que cada passo futuro tenha mais consciência e significado.

