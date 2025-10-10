STREAMING

A história real do cachorro caramelo que 'pediu emprego' e virou estrela de filme da Netflix

Amendoim, o vira-lata que protagoniza Caramelo, foi adotado por um treinador poucos meses antes das filmagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:35

Caramelo: Rafael Vitti e Amendoim na nova produção da Netflix Crédito: Divulgação

O novo filme brasileiro da Netflix, Caramelo, que estreou nesta quarta-feira (08), promete emocionar o público com uma história de amizade verdadeira e com um protagonista irresistível: um cachorro caramelo chamado Amendoim. O longa acompanha Pedro (Rafa Vitti), um chef de cozinha perfeccionista que vê sua vida mudar após um diagnóstico difícil, e encontra no cãozinho um companheiro fiel e divertido.

Mas o que poucos sabem é que a história de Amendoim é digna de cinema também na vida real. O vira-lata foi encontrado por acaso e acabou conquistando o papel principal depois de literalmente “aparecer no set certo, na hora certa”.

Em entrevista ao Metrópoles, o treinador de animais Luis Estrelas, responsável pelo bem-estar dos bichinhos durante as gravações, contou que estava à procura de um cachorro sem raça definida, de cor caramelo e com cerca de 12 kg para estrelar o filme. Foi então que Amendoim apareceu, sozinho, em frente ao sítio de Luis e de seu irmão, Jeová.

“Ele simplesmente apareceu lá, sentadinho na porta, como se tivesse ido pedir emprego. Era fim de tarde, e parecia que ele sabia que tinha nascido pra ser uma estrela”, contou Luis, aos risos.

O filhote, com cerca de quatro meses na época, mostrou desde o início um temperamento brincalhão e curioso, exatamente o que a produção buscava para o personagem. Após alguns testes, ficou claro que Amendoim havia sido “escolhido” pelo destino para ser o grande protagonista de Caramelo.

Nas gravações, ele se destacou nas cenas mais agitadas, cheias de correria e bagunça, gastando energia de sobra. Fora das câmeras, ganhou o coração de toda a equipe e acabou sendo adotado oficialmente por Luis. Hoje, o cão divide o tempo entre a vida tranquila no sítio com Jeová e as idas à cidade de São Paulo, onde mora com o treinador.

O sucesso de Amendoim ultrapassou as telas. Para celebrar o lançamento do filme, a Netflix e a Chevrolet se uniram para criar o Tracker Caramelo, um SUV especial em homenagem aos vira-latas brasileiros. A cor exclusiva do carro foi desenvolvida a partir de 22.918 fotos enviadas por fãs de seus cães, resultando no tom apelidado de “o mais BR de todos”.