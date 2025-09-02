EMOCIONANTE

Vira-lata caramelo anda 12 km sozinho para se despedir do tutor em velório

Cachorro surpreendeu familiares ao aparecer no velório após caminhar quilômetros em um gesto de amor e lealdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:21

Vira-lata caramelo percorre 12 km para se despedir do tutor em Ipuiúna (MG) Crédito: Reprodução/EPTV

Um gesto de amor incondicional comoveu a cidade de Ipuiúna, em Minas Gerais. Nick, um cachorro sem raça definida e carinhosamente apelidado pelos brasileiros como um vira-lata caramelo, percorreu cerca de 12 quilômetros sozinho até chegar ao velório de seu tutor, Claudemir Cândido Luiz, conhecido como Marola, que morreu vítima de um infarto fulminante em 15 de agosto.

Claudemir tinha 45 anos e vivia no sítio da família, onde dividia a rotina com o cão. Durante dez anos, os dois foram inseparáveis, o que tornava evidente para todos a força do vínculo entre eles. “O Nick era tudo para ele”, contou Edvino Cândido Luiz, pai de Claudemir.

No dia da morte, Marola passou mal e tentou buscar ajuda na cidade, mas não resistiu após chegar ao hospital. No dia seguinte, durante o velório, familiares e amigos foram surpreendidos com a chegada inesperada de Nick. Ninguém havia o levado até o local.

Segundo a cunhada de Claudemir, a terapeuta Kátia Luiz, o animal parecia abatido, como se sentisse a perda. “Ele ficou com os olhinhos lacrimejando, totalmente diferente do comportamento normal dele. Foi muito triste de ver. Ele realmente sentiu”, relatou em entrevista à EPTV.

Cachorro anda 12 km sozinho e comparece a velório do tutor em MG 1 de 5

Em um momento emocionante, Kátia colocou Nick sobre o caixão do tutor. O cãozinho cheirou, abanou o rabo, deitou-se e chorou, em um gesto simbólico de despedida. “A fidelidade o levou até o tutor. Esse amor que ele demonstrou é algo que muitas vezes nem o ser humano consegue expressar”, destacou a cunhada.

Para o irmão de Claudemir, José Cândido Luiz, a cena mostrou não apenas a ligação especial entre Nick e o tutor, mas também a forma carinhosa como Marola se relacionava com todos. “Ele não está mais aqui, mas ficam as boas lembranças. Isso levaremos para sempre”, disse emocionado.