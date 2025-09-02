Acesse sua conta
Chá detox: 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana

Aprenda a preparar combinações que purificam, hidratam e renovam as energias

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:30

Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã (Imagem: Marina Rich | Shutterstock)
Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã Crédito: Imagem: Marina Rich | Shutterstock

O organismo precisa de equilíbrio para funcionar em plenitude, e uma das formas mais simples de favorecer esse processo é incluir bebidas naturais no cotidiano, como os chás detox. Preparações à base de ervas e ingredientes frescos oferecem leveza, ajudam no bem-estar e podem ser adaptadas ao gosto de cada pessoa.

Combinando frescor, praticidade e benefícios ao corpo, os chás detox são ideais para quem busca mais vitalidade e disposição. Eles reúnem combinações que purificam, hidratam e renovam as energias. Por isso, a seguir, confira 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana!

Chá Vermelho por Shutterstock

Chá detox de framboesa com hibisco e hortelã

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco
  • 1/2 xícara de chá de framboesa fresca
  • 6 folhas de hortelã
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 8 minutos. Acrescente as framboesas e as folhas de hortelã, misturando suavemente. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá detox de salsinha com limão (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Chá detox de salsinha com limão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Chá detox de salsinha com limão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada grosseiramente
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 rodela de limão para servir
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela pequena, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe a bebida em uma xícara. Acrescente o suco de limão e misture. Finalize com uma rodela de limão e adoce com mel.

Chá detox de gengibre, cúrcuma e canela

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio até iniciar a fervura. Acrescente o gengibre, a cúrcuma e a canela. Deixe cozinhar em fogo baixo por 8 minutos, com a panela semitampada. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e consuma ainda quente.

