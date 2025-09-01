Acesse sua conta
Já ouviu falar de alpaca? Veja 7 curiosidades interessantes

Descubra fatos surpreendentes sobre esses animais simpáticos, que encantam com sua aparência fofa e comportamento tranquilo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:15

Alpacas são animais de rebanho e não gostam de viver sozinhas (Imagem: Bob Pool | Shutterstock)
Alpacas são animais de rebanho e não gostam de viver sozinhas Crédito: Imagem: Bob Pool | Shutterstock

As alpacas são animais mamíferos originários da Cordilheira dos Andes, especialmente do Peru, Bolívia e Chile. Parentes próximas das lhamas, elas pertencem à família dos camelídeos e se destacam pelo porte delicado, o olhar sereno e a pelagem extremamente macia.

Nos últimos anos, esses animais têm conquistado as redes sociais com vídeos adoráveis que mostram sua aparência peculiar, seus hábitos curiosos e seu jeito dócil de interagir com humanos. Embora não sejam pets convencionais, as alpacas vêm ganhando espaço em fazendas interativas, propriedades rurais e até como animais de companhia em regiões adequadas.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre as alpacas!

1. Alpaca e lhama não são a mesma coisa

Apesar de serem frequentemente confundidas, alpacas e lhamas são espécies diferentes. As alpacas são menores, mais leves e têm o rosto arredondado, com orelhas curtas e pelagem espessa que cobre todo o corpo. Já as lhamas são maiores, têm corpo mais robusto, orelhas compridas em forma de banana e pelagem mais rala em algumas regiões. Além disso, as lhamas foram domesticadas para carregar cargas, enquanto as alpacas são criadas principalmente por causa de sua lã. 

2. São animais extremamente sociáveis e vivem em grupo

Alpacas são animais de rebanho e não gostam de viver sozinhas. Na natureza e em ambientes domésticos, elas sempre buscam a companhia de outras alpacas para se sentirem seguras e confortáveis. A interação constante com membros do grupo fortalece os laços sociais e contribui para seu bem-estar emocional.

3. Possuem um sistema de comunicação próprio e surpreendente

As alpacas têm uma maneira única de se comunicar entre si e com os humanos. Um dos sons mais comuns é um leve zumbido, usado para demonstrar tranquilidade ou para manter contato com outras alpacas próximas. Quando estão irritadas, assustadas ou tentando impor limites, podem emitir grunhidos, estalar a língua ou até cuspir — comportamento usado como forma de defesa ou aviso.

A lã da alpaca é macia, resistente e hipoalergênica (Imagem: Tanya Consaul Photography | Shutterstock)
A lã da alpaca é macia, resistente e hipoalergênica Crédito: Imagem: Tanya Consaul Photography | Shutterstock

4. A lã da alpaca é uma das mais nobres do mundo 

Uma das maiores riquezas das alpacas está na sua pelagem. A lã é incrivelmente macia, leve, resistente e não contém lanolina, o que a torna hipoalergênica. Ela pode ser encontrada em mais de 20 tonalidades naturais, variando do branco ao preto, passando por tons de cinza, marrom e bege.

A alpaca da raça huacaya tem pelos fofos e volumosos, parecidos com ovelhas, enquanto a suri apresenta fios longos e sedosos que caem como franjas. A tosquia é feita uma vez ao ano, geralmente na primavera, e não provoca dor, sendo essencial para manter o conforto térmico do animal.

5. São animais inteligentes e de fácil adestramento

As alpacas surpreendem pela inteligência e capacidade de aprendizado. Elas conseguem memorizar rotas, reconhecer pessoas, aprender comandos básicos e adaptar-se a novas rotinas com relativa facilidade. Em muitos lugares, são treinadas para participar de terapias assistidas, passeios educativos e até desfiles rurais. 

6. Têm temperamento calmo e previsível

Em geral, as alpacas são tranquilas, gentis e não costumam agir de forma agressiva. Preferem observar antes de agir e tendem a evitar confrontos diretos. Seu comportamento é previsível, o que facilita a convivência com humanos e outros animais. Quando bem cuidadas e socializadas, permitem carinho, caminham com guias e até interagem com crianças em ambientes controlados.

7. Escolhem um único local para fazer as necessidades

Um dos hábitos mais curiosos das alpacas é sua higiene natural. Elas escolhem um canto específico do pasto ou do recinto para defecar e urinar , formando uma espécie de banheiro coletivo. Esse comportamento facilita a limpeza e o manejo do local, reduzindo o risco de contaminações e contribuindo para a organização do ambiente. 

