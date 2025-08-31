Acesse sua conta
Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

Amor, intrigas e decisões surpreendentes marcam a semana da novela de Walcyr Carrasco; confira tudo o que vai acontecer

  Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!

A novela Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco, promete uma semana repleta de emoções, revelações e armadilhas inesperadas. Entre amores que se reencontram e segredos que vêm à tona, os capítulos de 1 a 6 de setembro trazem surpresas para todos os personagens.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 1º de setembro
    Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso pede ajuda a Padre Lucas para encontrar uma família para Samir. Sônia aconselha Quincas a contar a Candinho sobre o plano de Cunegundes. Quincas e Dita admitem que não se amam mais, enquanto Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho revela que ainda é o proprietário do sítio e Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

  • Terça-feira, 2 de setembro
    Candinho consegue registrar seu voto em Dita. Tobias se incomoda com a proximidade de Lauro e Sônia. Cunegundes retorna ao sítio e Ernesto cai em uma armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos que alerte Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Dita e Eneida empatam na votação da rainha da rádio.

  • Quarta-feira, 3 de setembro
    Todos aguardam ansiosos o resultado do concurso. Quinzinho confessa a Medeia que ama Cunegundes e busca seu perdão. Anabela faz uma promessa para a vitória de Dita. Lúcio anuncia que Dita venceu por apenas um voto, e Candinho percebe que foi o dele. Todos comemoram a coroação de Dita, enquanto Zulma se irrita. Candinho se declara à amada e Celso e Estela planejam o casamento.

  • Quinta-feira, 4 de setembro
    Dita procura Candinho, mas Manoela a impede. Zé dos Porcos chega a São Paulo e Tobias tenta conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires, e Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

  • Sexta-feira, 5 de setembro
    Marilda e Aderbal se preparam para adotar Samir. Candinho percebe sinais de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com Dita e pensa em pedir recontagem dos votos. Sônia se aproxima de Lauro, Araújo contrata Olga para a fábrica de Candinho, e Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II.

  • Sábado, 6 de setembro
    Estela revela seu passado a Dita e Anabela passa mal, sendo levada ao hospital por Dirce. Olga inicia seu trabalho na fábrica, e Estela garante que Anabela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete, e Quincas convida Zé dos Porcos para o dancing. Celso altera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, e Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a alterações conforme a grade da emissora.

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

