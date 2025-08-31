Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 1 a 6 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:00
A novela Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco, promete uma semana repleta de emoções, revelações e armadilhas inesperadas. Entre amores que se reencontram e segredos que vêm à tona, os capítulos de 1 a 6 de setembro trazem surpresas para todos os personagens.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a alterações conforme a grade da emissora.