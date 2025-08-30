JUSTIÇA

Atriz Isabelle Drummond enfrenta processo judicial por dívida milionária em condomínio

Atriz teria deixado de pagar taxas condominiais desde 2023; audiência de conciliação ocorreu sem sua presença

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:36

Condomínio processa Isabelle Drummond por dívida acumulada desde 2023 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Isabelle Drummond está sendo cobrada judicialmente por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil com um condomínio localizado no centro do Rio de Janeiro. O processo, que corre na Justiça fluminense, aponta que a artista deixou de quitar taxas referentes a abril e novembro de 2024, além de apresentar débitos acumulados desde 2023.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o valor original da pendência é de R$ 17.858,16, mas, com a aplicação de multa de 1% ao mês, juros e honorários advocatícios, o montante ultrapassa os R$ 40 mil.

Na última terça-feira (26), foi realizada uma audiência de conciliação. No entanto, nem Isabelle, nem seus representantes legais compareceram à sessão. A defesa informou que ainda não conseguiu contato direto com a cliente e que ela pode sequer estar ciente da ação em andamento.

Volta às novelas

Apesar da cobrança judicial, Isabelle Drummond também se prepara para retornar à televisão. Após cinco anos longe das novelas, a atriz foi escalada para viver a grande vilã de Coração Acelerado, próxima produção da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.