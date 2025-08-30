Acesse sua conta
Atriz Isabelle Drummond enfrenta processo judicial por dívida milionária em condomínio

Atriz teria deixado de pagar taxas condominiais desde 2023; audiência de conciliação ocorreu sem sua presença

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:36

Condomínio processa Isabelle Drummond por dívida acumulada desde 2023 

A atriz Isabelle Drummond está sendo cobrada judicialmente por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil com um condomínio localizado no centro do Rio de Janeiro. O processo, que corre na Justiça fluminense, aponta que a artista deixou de quitar taxas referentes a abril e novembro de 2024, além de apresentar débitos acumulados desde 2023.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o valor original da pendência é de R$ 17.858,16, mas, com a aplicação de multa de 1% ao mês, juros e honorários advocatícios, o montante ultrapassa os R$ 40 mil.

Na última terça-feira (26), foi realizada uma audiência de conciliação. No entanto, nem Isabelle, nem seus representantes legais compareceram à sessão. A defesa informou que ainda não conseguiu contato direto com a cliente e que ela pode sequer estar ciente da ação em andamento.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond é processada por dívida de condomínio de R$ 40 mil no Rio
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond
Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas

  • Volta às novelas

Apesar da cobrança judicial, Isabelle Drummond também se prepara para retornar à televisão. Após cinco anos longe das novelas, a atriz foi escalada para viver a grande vilã de Coração Acelerado, próxima produção da Globo escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

O último papel de Isabelle em novelas foi em 2019, quando interpretou Manu em Verão 90. Antes disso, esteve em tramas de destaque como Novo Mundo, Sete Vidas, Cheias de Charme, Sangue Bom e Caras e Bocas. Nos últimos anos, também se dedicou ao teatro e a trabalhos nos bastidores, atuando como produtora e diretora em projetos audiovisuais.

