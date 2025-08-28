CIÊNCIA

Cientistas chineses criam robô que promete gerar bebês humanos

Especialistas levantam questões éticas e psicológicas sobre a criação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:31

Cientistas chineses criam robô que promete gerar bebês humanos Crédito: Shutterstock

Cientistas chineses causaram alvoroço ao anunciar o desenvolvimento de um robô equipado com um útero artificial capaz de gestar bebês humanos, com previsão de operação até 2026. A apresentação ocorreu durante a Conferência Mundial de Robótica em Pequim, com Zhang Qifeng, da Kaiwa Technology, à frente do projeto.

Segundo Zhang, o bebê seria nutrido por meio de uma sonda dentro do útero robótico e completaria a gestação de nove meses antes de “nascer”. Os detalhes sobre como ocorrerá a concepção ainda não foram divulgados, e a empresa afirma apenas que haverá interação entre humanos e robôs para viabilizar a gravidez.

O protótipo do dispositivo teria custo estimado em cerca de 12 mil euros, embora a adoção em larga escala possa levar mais tempo. Apesar do entusiasmo, a tecnologia enfrenta ceticismo de especialistas que questionam sua capacidade de reproduzir a complexidade da gestação humana. Críticos também levantam preocupações éticas, como a possível quebra do vínculo natural entre mãe e filho e efeitos psicológicos em crianças geradas em ambiente artificial.