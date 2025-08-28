NOVELA DAS 6

Dita desconfia de Cunegundes no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (28)

No capítulo de hoje; desconfianças e segredos aumentam a tensão entre os personagens da novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05:00

Cunegundes (Elizabeth Savala) Crédito: Reprodução/TV Globo

Em Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (28), Dita começa a desconfiar das intenções de Cunegundes, enquanto Asdrúbal alerta Candinho sobre possíveis problemas nas finanças da fábrica. Samir presencia uma revelação inquietante: Ernesto acusa Zulma de ter ordenado a destruição da sala de aula das crianças.

Paralelamente, Dirce elogia o trabalho de Estela com os alunos, mas a trama amorosa esquenta quando Dita procura Candinho, que se esconde dela. No concurso de rainha da rádio, Tales anuncia Dita e Eneida como finalistas, aumentando ainda mais a competição e rivalidade entre as participantes.

Outros conflitos do dia incluem Olga e Araújo se irritando com o comportamento de Celso, e Asdrúbal pressionando o mesmo sobre possíveis irregularidades na fábrica.

Anabela discute com Estela devido a Celso, enquanto Quinzinho descobre que ainda é dono do sítio ao encontrar a escritura. O capítulo termina com Dita flagrando Candinho conversando com Policarpo, deixando espaço para novas tensões na trama.