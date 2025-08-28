Dita desconfia de Cunegundes no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05:00
Em Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (28), Dita começa a desconfiar das intenções de Cunegundes, enquanto Asdrúbal alerta Candinho sobre possíveis problemas nas finanças da fábrica. Samir presencia uma revelação inquietante: Ernesto acusa Zulma de ter ordenado a destruição da sala de aula das crianças.
Paralelamente, Dirce elogia o trabalho de Estela com os alunos, mas a trama amorosa esquenta quando Dita procura Candinho, que se esconde dela. No concurso de rainha da rádio, Tales anuncia Dita e Eneida como finalistas, aumentando ainda mais a competição e rivalidade entre as participantes.
Outros conflitos do dia incluem Olga e Araújo se irritando com o comportamento de Celso, e Asdrúbal pressionando o mesmo sobre possíveis irregularidades na fábrica.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Anabela discute com Estela devido a Celso, enquanto Quinzinho descobre que ainda é dono do sítio ao encontrar a escritura. O capítulo termina com Dita flagrando Candinho conversando com Policarpo, deixando espaço para novas tensões na trama.
Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.