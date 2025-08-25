Vera Fischer desmente rumor e revela seu tipo ideal: 'Só gosto de homem pobre'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:31
Em entrevista à Veja São Paulo, publicada na última sexta-feira (22), Vera Fischer, de 73 anos, falou abertamente sobre sua vida pessoal, desmentiu boatos e revelou como lida com o passar dos anos.
A estrela de Laços de Família negou a antiga história de que teria se casado com um homem muito rico. Com bom humor, a atriz declarou: "Ah, ela casou com um bilionário. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre."
Atualmente solteira, Vera contou que prefere aproveitar a própria companhia e a de seus dois gatos. Ela destacou que, apesar de gostar de um flerte, não tem interesse em engatar relacionamentos:
"Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. A mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso."
Vera Fischer
Além da vida amorosa, a atriz também comentou sobre como tem encarado o envelhecimento. Vera revelou que recusa as cirurgias recomendadas pelos médicos para os joelhos e o quadril, optando por fisioterapia e tratamentos menos invasivos.
"Já me mandaram operar mil vezes, mas não vou. Faço fisioterapia, porque se operar vou ficar parada e não suporto. E não faço nenhum procedimento no meu rosto, apenas massagens. Eu respeito cada década."