Vera Fischer desmente rumor e revela seu tipo ideal: 'Só gosto de homem pobre'

Aos 73 anos, a Miss Brasil de 1969, desmentiu rumores sobre sua vida amorosa em entrevista à Veja

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:31

Vera Fischer
Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram

Em entrevista à Veja São Paulo, publicada na última sexta-feira (22), Vera Fischer, de 73 anos, falou abertamente sobre sua vida pessoal, desmentiu boatos e revelou como lida com o passar dos anos.

A estrela de Laços de Família negou a antiga história de que teria se casado com um homem muito rico. Com bom humor, a atriz declarou: "Ah, ela casou com um bilionário. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre."

Atualmente solteira, Vera contou que prefere aproveitar a própria companhia e a de seus dois gatos. Ela destacou que, apesar de gostar de um flerte, não tem interesse em engatar relacionamentos:

"Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. A mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso."

Vera Fischer

Antes e depois de Vera Fischer por Reprodução
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer antes por Reprodução
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
Vera Fischer por Reprodução/Instagram
1 de 17
Antes e depois de Vera Fischer por Reprodução

Além da vida amorosa, a atriz também comentou sobre como tem encarado o envelhecimento. Vera revelou que recusa as cirurgias recomendadas pelos médicos para os joelhos e o quadril, optando por fisioterapia e tratamentos menos invasivos.

"Já me mandaram operar mil vezes, mas não vou. Faço fisioterapia, porque se operar vou ficar parada e não suporto. E não faço nenhum procedimento no meu rosto, apenas massagens. Eu respeito cada década."

