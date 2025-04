EMOCIONANTE

Vera Fischer viraliza ao falar sobre morte do ex-marido: 'Não conseguia chorar'

Ator fez novelas da Globo e participou do filme Cinderela Baiana

Um trecho da entrevista de Vera Fischer ao programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães, tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (08). Em uma conversa franca, a atriz falou sobre a dor da perda de Perry Salles, seu ex-marido, que morreu em 2009, vítima de um câncer no pulmão. >

Durante o bate-papo, Vera relembrou como precisou se manter forte nos últimos meses de vida do ator, que ficou sob seus cuidados até o fim. “Eu não conseguia chorar, porque tinha que estar ‘feliz’”, contou ela, destacando a pressão emocional que vivia enquanto enfrentava o luto.>

A atriz revelou que só conseguiu lidar com a dor quando buscou ajuda profissional. “Ela [a psicoterapeuta] me salvou. Eu pude chorar, pude sentir, pude ser feliz, triste. Ela me organizou”, desabafou, emocionada.>