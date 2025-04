POLÊMICA NO ROCK

Lobão chama Raul Seixas de mendigo e leva resposta afiada da filha do cantor

Vivi Seixas rebate fala polêmica feita durante show e acusa Lobão de desrespeitar memória do pai

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2025 às 14:31

Lobão chama Raul Seixas de mendigo e leva resposta afiada da filha do cantor Crédito: Reprodução

Uma fala de Lobão durante show em São Bernardo do Campo (SP) acendeu uma nova polêmica no cenário do rock brasileiro. Ao ser interrompido pelo tradicional grito “Toca Raul!”, o cantor se irritou e disparou comentários ofensivos sobre Raul Seixas, dizendo que o artista “morreu de fome, como um mendigo”.>

A declaração foi feita no dia 27 de março, durante a apresentação do espetáculo Lobão Indoor. Visivelmente incomodado com o pedido da plateia, ele afirmou: “Eu acho até anti-rock'n'roll. O subtexto desse grito é: ‘Seu show tá ruim. Toca algo melhor’. O Raul morreu de fome, como um mendigo. Agora querem homenageá-lo? Tarde demais.”>

O discurso repercutiu mal, e Lobão tentou se explicar nas redes sociais, afirmando que sua bronca não era com Raul Seixas, mas com a interrupção de seu show. “Não importa se é Raul, Vinicius de Moraes ou Jimi Hendrix. O problema é a invasão no meio da apresentação. É desrespeitoso com qualquer artista”, justificou.>

A resposta de Vivi Seixas, filha do Maluco Beleza, veio em forma de nota oficial publicada em seu Instagram. Ela rebateu a narrativa de Lobão e saiu em defesa do legado do pai: “Raul sempre viveu confortavelmente e recebia direitos autorais. Entre 1988 e 1989, mesmo debilitado, realizou 50 shows pelo Brasil e ganhou disco de ouro pelo álbum A Panela do Diabo.”>

Vivi também demonstrou indignação com a forma como o pai foi retratado. “Fiquei decepcionada com a falta de empatia. O Lobão esquece que está falando de um pai, um marido, um ícone da música brasileira.”>