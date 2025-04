DESABAFO REAL

'Foi assustador': Meghan Markle abre o coração e revela ter enfrentado pré-eclâmpsia pós-parto

Em estreia de podcast, duquesa contou sobre o diagnóstico e rotina com filhos pequenos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2025 às 12:36

Crédito: Reprodução/Getty Images

Na estreia do seu novo podcast, Confessions of a Female Founder, Meghan Markle abriu o jogo sobre um episódio delicado que viveu após a maternidade. Mãe de Archie (5), e Lilibet Diana (3), frutos do casamento com o príncipe Harry, a Duquesa de Sussex revelou que enfrentou um quadro raro de pré-eclâmpsia após o parto.>

“É algo raro e muito assustador. Você ainda está tentando equilibrar tudo isso e o mundo não faz ideia do que está acontecendo em silêncio”, desabafou Meghan. Ela contou que, mesmo lidando com um problema sério de saúde, se via na obrigação de seguir em frente para os filhos: “No meio de tudo, você tenta continuar aparecendo, principalmente para eles”.>

Meghan também falou sobre o desafio de equilibrar a maternidade com a carreira, especialmente em tempos de home office. “Nos tornamos mães em uma cultura pandêmica e pós-pandêmica, com muito trabalho remoto. Meu escritório é aqui mesmo, em casa”, explicou.>

A duquesa compartilhou detalhes da rotina com Lilibet, que ainda está na pré-escola. “Ela acorda cedo, ainda tira sonecas e estuda meio período. Se acordar e quiser me ver, ela sabe exatamente onde me encontrar, mesmo que a porta esteja fechada, ela entra e senta no meu colo no meio de reuniões com executivos”, disse, entre risos. “Não quero perder esses momentos.”>

Príncipe Harry, duquesa Meghan Markle e os filhos: príncipe Archie e a princesa Lilibet Crédito: Divulgação