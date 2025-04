RECONCILIAÇÃO?

Após término, Ana Castela é flagrada curtindo show do ex Gustavo Mioto

Boiadeira foi vista cantando "Fronteira" na plateia do ex e boatos apontam encontro dos dois após o show

A cantora Ana Castela (21), foi vista no maior clima de nostalgia no show do ex-namorado, Gustavo Mioto (28), nesse último domingo (06), durante a ExpoLondrina, no Paraná. A cantora sertaneja, que também se apresentará no festival no próximo sábado (12), foi flagrada por fãs curtindo e cantando "Fronteira", música lançada em parceria com Mioto, durante um dos momentos em que os dois estavam juntos.>