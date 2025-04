REALITY SHOW

Enquete BBB 25: Rejeição? Votação expressiva indica quem deve ser eliminado nesta terça (8)

Parcial da votação mostra participante com mais de 57% dos votos para sair

O clima de tensão se intensifica na casa mais vigiada do Brasil. De acordo com a enquete do CORREIO, o resultado do Paredão do Big Brother Brasil 25 desta terça-feira (8) já tem um favorito para deixar o programa — e com alto índice de rejeição. >