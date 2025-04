POLIAMOR

Namorada de Marcella Rica já viveu relação aberta com ator baiano

Natália Rosa, atual namorada da atriz, tem um passado amoroso que chamou atenção nas redes sociais

Natália Rosa, atual namorada da atriz Marcella Rica , tem um passado amoroso que chamou atenção nas redes sociais. Antes de viver o atual romance, a atriz teve uma longa relação com Emiliano D’Ávila, conhecido pelo personagem Maicol no humorístico Vai Que Cola e pela participação em Avenida Brasil, da TV Globo. Juntos por dez anos, o casal apostava em um relacionamento aberto e praticava o chamado “amor livre”.>

Durante participação no podcast Papagaio Falante, em novembro de 2023, o ex-casal falou abertamente sobre a dinâmica da relação. “Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto. Porque está tudo válido, tudo pode”, explicou Natália. Emiliano completou: “É poliamor, amor livre”. Questionados sobre como chegaram ao consenso, os dois responderam que o processo foi construído com diálogo ao longo dos anos: “Ah, muita conversa, até chegar a onde está, dez anos de rolê…”.>