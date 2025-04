PERDEU A GRAÇA

Ex-integrante do Pânico, Gui Santana tem carro e equipamentos furtados

Humorista teve veículo levado na Zona Oeste da capital paulista; equipamentos de trabalho também foram levados durante o crime

O humorista Gui Santana, conhecido por sua participação no programa Pânico na TV e na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, foi vítima de um furto na segunda-feira (7), em São Paulo. O crime aconteceu na Zona Oeste da capital paulista e resultou na perda de seu carro e de diversos equipamentos utilizados em shows. >

Segundo informações do jornalista Willian Leite, além do veículo, foram levados uma case de luz e um backdrop — estrutura cenográfica usada em apresentações de stand up. O artista registrou um Boletim de Ocorrência, e a Polícia Civil já iniciou a investigação para localizar os responsáveis e tentar recuperar os itens.>