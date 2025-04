CONDENAÇÃO

Ator de ‘Round 6’ é condenado por assédio sexual e deve cumprir pena na Coreia do Sul

O Yeong Su, intérprete do Jogador 001 na série da Netflix, foi considerado culpado por abuso contra jovem de 22 anos em 2017

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 08:11

O ator sul-coreano interpretou o jogador 001 Crédito: Reprodução/Netflix

O Yeong Su, ator sul-coreano de 80 anos que ganhou fama internacional ao interpretar o enigmático Jogador 001 na série de sucesso Round 6, da Netflix, foi condenado a um ano de prisão em regime fechado por assédio sexual. A sentença foi determinada nesta semana pela Justiça sul-coreana e diz respeito a dois episódios ocorridos em 2017. >

De acordo com informações do jornal India Today, a vítima, uma mulher de 22 anos na época, era integrante da mesma companhia de teatro que o ator. Segundo os promotores do caso, o artista “assediou uma jovem e indefesa colega de elenco”, mesmo sendo um profissional com quase cinquenta anos de trajetória nos palcos.>

Durante o julgamento, O Yeong Su declarou-se arrependido, mas negou ter cometido qualquer ato criminoso. “Estou envergonhado de estar em um tribunal com a minha idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, eu aceito as consequências. No entanto, mesmo após refletir, eu acredito que não cometi nenhum ato que possa ser considerado assédio”, afirmou o ator.>

Em outro trecho de seu depoimento, ele expressou frustração com o impacto do caso em sua vida. “Se minhas palavras ou ações feriram alguém, me arrependo disso. Meus 80 anos de vida foram transformados em pó. Me sinto vazio. Só quero voltar para casa”, desabafou.>