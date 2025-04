AMORES POLÊMICOS

Amantes? Veja 5 casais famosos que começaram com envolvimento polêmico

De Hollywood à realeza britânica, conheça histórias de amor que nasceram enquanto ainda havia outros relacionamentos em jogo

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 06:00

Rei Charles III, Zezé Di Camargo e Wesley Safadão Crédito: Reprodução

Nem todo romance nasce de um conto de fadas — e, no universo das celebridades, o início pode ser marcado por polêmicas e corações partidos. Alguns casais conhecidos do público começaram seus relacionamentos quando ainda estavam comprometidos com outras pessoas, gerando alvoroço na mídia e entre os fãs. Confira abaixo seis histórias de amores que superaram escândalos e continuam rendendo manchetes. >

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda >

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram

O sertanejo Zezé Di Camargo assumiu, em 2016, que o romance com Graciele Lacerda teve início enquanto ele ainda era casado com Zilu Godói. Apesar da controvérsia, os dois mantiveram o relacionamento por mais de uma década e oficializaram a união em agosto de 2024. Na ocasião, Graciele estava grávida de Clara, que nasceu em dezembro do mesmo ano.>

Jennifer Lopez e Marc Anthony>

Jennifer Lopez e Marc Anthony Crédito: Reprodução

Segundo rumores da época, o relacionamento entre Jennifer Lopez e Marc Anthony começou quando o cantor ainda era casado com a ex-Miss Universo Dayanara Torres. Após o divórcio, ele subiu ao altar com J.Lo em 2004, formando um dos casais mais comentados da música latina.>

Brad Pitt e Angelina Jolie>

Brad Pitt e Angelina Jolie Crédito: Reprodução

Uma das histórias mais explosivas de Hollywood teve início durante as gravações de Sr. e Sra. Smith (2005), quando Brad Pitt era casado com Jennifer Aniston. Após o divórcio com a estrela de Friends, Pitt e Jolie assumiram o romance, se casaram e tiveram seis filhos. O relacionamento chegou ao fim em 2016, mas ainda hoje gera repercussões.>

Wesley Safadão e Thyane Dantas>

Wesley Safadão e Thyane Dantas Crédito: Reprodução

O cantor Wesley Safadão começou seu relacionamento com Thyane Dantas enquanto ainda era casado com Mileide Mihaile. Anos depois, o artista revelou publicamente que, mesmo já namorando Thyane, teve recaídas com a ex-mulher, mãe de seu filho. “Errei, mas isso ficou no passado”, declarou em entrevistas.>

Rei Charles III e Rainha Camilla>

Rei Charles III e Rainha Camilla Crédito: Reprodução