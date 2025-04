SAÚDE

Esposa de Renato Aragão desmente boatos sobre Alzheimer e repudia especulações

Lilian Aragão critica rumores sobre saúde do humorista e garante que ele está bem: “segue cheio de humor”

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2025 às 08:45

Lilian Aragão e Renato Aragão Crédito: Reprodução/Instagram

Lilian Aragão, esposa e empresária do humorista Renato Aragão, repudiou neste domingo (6) os boatos sobre um suposto agravamento do estado de saúde do artista de 90 anos. Em resposta às especulações divulgadas em um podcast, ela afirmou: “O Renato vai muito bem e segue cheio de humor”. >

As especulações começaram após declarações do documentarista Rafael Spacca no podcast SaladaCast, na última quinta-feira (3). Com foco na trajetória do grupo Os Trapalhões, Spacca afirmou que há rumores de que Renato estaria enfrentando problemas cognitivos. “Especula-se Alzheimer. Mas a suspeita principal é demência”, disse ele, sem apresentar comprovações.>

Procurada pelo Estadão para comentar as falas, Lilian respondeu por meio de nota, reforçando que as alegações são infundadas e ofensivas. “A insinuação acerca do estado de saúde do Renato Aragão, além de falsa e maldosa, demonstra uma profunda falta de respeito”, afirmou.>

Renato Aragão ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Didi Mocó e pela atuação marcante no grupo Os Trapalhões, que marcou gerações entre as décadas de 1960 e 1990, ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Nos últimos anos, tem feito aparições em programas de TV, como no Domingão com Huck e no Teleton, além de manter presença ativa nas redes sociais.>