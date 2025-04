INICIANTES NO DORAMA

Conheça cinco séries coreanas para virar uma 'dorameira'

Se não sabe por onde começar a se aventurar no universo do K-drama, essa lista vai te ajudar

Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2025 às 05:10

Cinco séries para se tornar um (a) "dorameiro (a)" raiz Crédito: Divulgação

Se você ainda não se rendeu a onda das produções coreanas que vem dominando os streamings, mas tem muita curiosidade, está no lugar certo. O CORREIO fez uma lista com cinco séries que todo "dorameiro" ou "dorameira" precisa ver para ser introduzido no universo do K-drama. >

Um aviso necessário: é um caminho sem volta. Um (a) "dorameiro (a)" que se prese tem sempre uma lista interminável de novas séries para acompanhar. Só na Netflix, 80% dos usuários assistem a produções coreanas, de acordo com levantamento da empresa divulgado ano passado. >

Mas, calma! Depois de passar por essa introdução ao dorama, não vai te faltar assunto para compartilhar sobre os Oppas e as Noonas em rodas de conversa, muito menos sugestões para contaminar outros desavisados com a febre coreana. Quem sabe vai até sair por aí falando annyeonghaseyo?>

O começo>

A porta de entrada pro universo do K-drama para muitas pessoas é a série "Pousando no Amor". Nela, a jovem herdeira sul-coreana Yoon Se-ri (Son Ye-jin) decide fazer um voo de parapente para testar novos produtos da empresa da família. Um tornado acaba tirando ela da rota planejada e jogando bem no meio da fronteira com a Coreia do Norte. Lá, ela conhece o general do exército do Norte, Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin). Ele ajuda a moça e a esconde em sua casa para que ela não seja capturada pelas autoridades do país. É neste período, em que ela tem que viver como uma norte coreana enquanto busca uma forma de voltar ao seu país, que a história se desenrola. E sabe o mais legal: depois das gravações, os dois atores engataram um romance, se casaram e ainda tiveram um filhinho no ano passado. >

Pousando no Amor Crédito: Divulgação/Netflix

Introdução à fantasia>

Depois de completar a primeira série, você já pode mergulhar de cabeça nas séries com fantasia. E não tem uma melhor para começar do que "Goblin: o solitário e grande Deus". O nome assusta, mas vale cada um dos 16 episódios. Na história, Kim Shin (Gong Yoo) é um goblin imortal - no folclore coreano, é uma criatura que deriva de um objeto que foi manchado por sangue. Amaldiçoado, ele só vai conseguir descansar em paz quando se casar com uma pessoa capaz de tirar a espada que está presa a seu corpo. No entanto, não é qualquer pessoa que consegue ver a espada, somente a "noiva" escolhida, Ji Eun-Tak (Kim Go-Eun). Se essa história de criatura imortal já alimentou sua curiosidade, saiba que tem até um ceifador na trama, o Wang Yeo (Lee Dong-wook). A dupla entre Gong Yoo e Lee Dong-wook vai te render boas risadas. A amizade dos dois deu tão certo que se estendeu para fora das telas.>

Goblin: o solitário e grande Deus Crédito: Divulgação/Viki

História de época>

A essa altura você já vai estar por dentro da cultura coreana. E o que falta? Entender de onde vem alguns desses costumes com um dorama de época. Em "O Rei de Porcelana" você vai viajar até a dinastia Joseon, período histórico que aconteceu entre os anos de 1392 e 1897. Lá, a princesa consorte dá a luz a um casal de gêmeos. Por ser considerado um mal sinal, a menina, Dam-yi, vai ser sacrificada e, para salvar a filha, a princesa forja a morte da criança e a envia para viver fora do palácio. Anos depois, o filho e príncipe herdeiro, Lee Hwi, é assassinado e a irmã assume o seu lugar a pedido da mãe. Já adulta, Dam-yi (Park Eun-bin) vive como o príncipe e morre de medo que sua identidade seja revelada. O segredo, no entanto, começa a ruir quando ela conhece seu novo professor, Jung Ji-woon (Rowoon) e os dois começam a se apaixonar.>

O Rei de Porcelana Crédito: Divulgação/Netflix

O mafioso>

Depois desses três, você vai achar que já viu de tudo quando o assunto é dorama, mas aí aparece um mafioso coreano criado na Itália que fala até gesticulando com as mãos. Em "Vincenzo", o consigliere Vincenzo Cassano (Joong-ki Song) é um advogado coreano que foi adotado ainda criança por uma família italiana de mafiosos. Depois de anos longe da sua terra natal, ele retorna atrás de uma fortuna em barras de ouro que está escondida em um prédio, em Seul. Sem pretensão, o mafioso acaba criando laços afetivos com os moradores do local, principalmente com a advogada Hong Cha-young (Jeon Yeo-bin), que se torna sua parceira na missão de derrotar um poderoso grupo denominado Babel. Um "quase spoiler": essa série tem um dos plot twist mais legais dos doramas.>

Vincenzo Crédito: Divulgação/Netflix

A rainha de audiência>

Se você chegou até aqui, jamkkanman! Falta pouco para garantir sua carteirinha de "dorameiro (a)" raiz. E, para finalizar, não teria melhor série que "Rainha das Lágrimas". Ela reúne muitos dos estereótipos dos K-dramas: um casal que se gosta mas passa boa parte dos episódios em pé de guerra, um vilão com "V" maiúsculo, choque de classes sociais, uma chaebol - como são chamados herdeiros de famílias que possuem um conglomerado -, muito romance e muita comédia. Achou pouco, tem até a visita de Vincenzo Cassano como advogado de Hae-in (Kim Ji-won). Nessa história, Hae-in, herdeira de uma rede de supermercados, se apaixona pelo funcionário da empresa, Hyun-woo (Kim Soo-hyun), quando estagiava no local sem que ninguém soubesse sua origem. Envolvidos por sentimentos genuínos, os dois se casam, mas, anos depois, vivem uma crise no casamento. Cansado, Hyun-woo decide se divorciar, mas aborta o plano quando descobre que a esposa tem tumores na cabeça e pouco tempo de vida. Algumas curiosidades sobre a série: ela entrou nas primeiras posições do ranking de maior audiência da TV coreana. E, acreditem, o enredo teria sido inspirado no romance real entre a herdeira da Samsung, Lee Boo-jin, e seu ex-marido, Im Woo-jae. Assim como no dorama, eles se conheceram quando ela era estagiária na empresa e ele funcionário de uma afiliada do Grupo Samsung. >

Rainha das Lágrimas Crédito: Divulgação/Netflix