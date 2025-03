TRAGÉDIA

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron: tia responsabiliza ator de dorama por morte da atriz

A tia de Kim Sae-ron afirma que o ator Kim Soo-hyun contribuiu para a tragédia financeira e emocional da jovem

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2025 às 08:49

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron Crédito: Reprodução

A morte de Kim Sae-ron, atriz de 24 anos encontrada sem vida em fevereiro, gerou uma série de especulações e acusações, especialmente envolvendo o ator Kim Soo-hyun, famoso pelo papel em "Rainha das Lágrimas" (Netflix). A tia de Sae-ron recentemente fez declarações polêmicas sobre a relação entre os dois, sugerindo que o ator teria desempenhado um papel crucial na trágica morte da jovem. >

Em entrevista ao canal Garosero Research Institute no YouTube, a tia de Kim Sae-ron afirmou que o relacionamento de ambos começou em 2015, quando a atriz tinha apenas 15 anos, e durou até 2021. Na época, Kim Soo-hyun, então com 27 anos, teria incentivado Sae-ron a abandonar sua antiga agência para trabalhar na nova empresa que fundou, a Gold Medalist. Aparentemente, a jovem ficou profundamente envolvida com a companhia, oferecendo seus serviços gratuitamente, dirigindo novos talentos e até lecionando atuação.>

O relacionamento, que inicialmente parecia promissor, teria se deteriorado após um incidente em 2019, quando Sae-ron foi flagrada dirigindo embriagada. Esse episódio, segundo sua tia, causou um grande impacto na carreira da atriz, levando a Gold Medalist a pagar uma indenização de 700 milhões de wons (aproximadamente R$ 2,7 milhões), valor que, de acordo com a família, nunca foi cobrado de Sae-ron.>

Após esse episódio, a jovem não renovou seu contrato com a empresa de Soo-hyun e a relação entre ambos esfriou. Em 2024, Sae-ron recebeu uma notificação exigindo o pagamento da dívida para a empresa do ex-namorado, o que gerou frustração e desespero. Tentativas de contato com Kim Soo-hyun, incluindo uma foto publicada por Sae-ron no Instagram, aparentemente não foram correspondidas, o que agravou o sentimento de traição e abandono.>