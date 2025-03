CINEMA

‘Ainda Estou Aqui’ se torna o sétimo filme nacional mais visto do século

Produção dirigida por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello já foi assistida por 5,67 milhões de espectadores

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de março de 2025 às 22:44

Filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, uma produção Globoplay Crédito: Divulgação

“Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional, superou o público de “Se Eu Fosse Você 2” e se tornou o sétimo longa nacional mais visto do século.>

De acordo com dados do Comscore, a produção dirigida por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello já foi assistida por 5,67 milhões de espectadores e arrecadou R$ 114 milhões no acumulado. Já a comédia romântica protagonizada por Glória Pires e Tony Ramos, exibida em 2009 nos cinemas, foi vista por 5,63 milhões de pessoas. Entre os destaques do ranking, também estão “Minha Mãe é uma Peça 3” (2018) e “Nada a Perder”. >

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e com duas indicações aos prêmios de Melhor Filme e de Melhor Atriz para Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui” é um filme inspirado no livro homônimo publicado em 2015 pelo jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva. O longa conta a história vivida pelo autor e sua família durante a ditadura militar brasileira iniciada em 1964.>