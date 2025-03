TRETA NO TRIO

Daniela Mercury classifica briga com Tony Salles como 'ato de violência' e questões de gênero

A cantora apontou que o episódio foi mais do que um simples desentendimento de trabalho

A cantora Daniela Mercury se pronunciou sobre o desentendimento ocorrido durante o Carnaval de Salvador, envolvendo o cantor Tony Salles, ex-integrante da banda Parangolé. O incidente aconteceu quando o atraso de Salles no desfile resultou em uma aproximação indesejada entre os trios elétricos, gerando desconforto para Daniela, que não hesitou em se manifestar sobre o ocorrido. >

Em entrevista ao UOL, Daniela não poupou críticas. Ela apontou que o episódio foi mais do que um simples desentendimento de trabalho, afirmando que envolveu questões de gênero e sexualidade. “Quando me imponho em situações como essa, sou vista como exagerada apenas por ser mulher e LGBT+. O que ele fez foi um ato de violência. Não sei se teria a mesma atitude com Bell Marques”, declarou a artista.>

O conflito começou durante o desfile no circuito Barra-Ondina, na noite de segunda-feira (3), quando o trio de Tony Salles, que deveria sair na frente de Daniela, atrasou mais de uma hora. A organização do Carnaval, devido ao atraso, permitiu que a artista e o cantor Guga Meyra ultrapassassem o trio de Salles. Para compensar o horário perdido, o trio do cantor permaneceu colado ao de Daniela, o que causou desconforto e até interrompeu a performance da cantora.>

Em vídeos gravados pela equipe de Daniela, a voz de Tony Salles pode ser ouvida se sobressaindo ao som do trio da baiana. "Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz", disse Daniela, visivelmente irritada com a proximidade dos trios. Em alguns momentos, a cantora chegou a parar de cantar devido ao barulho excessivo. O atraso do trio de Salles, que estava previsto para sair às 20h20, fez com que o início de sua "pipoca" acontecesse apenas por volta das 21h30.>

Tony Salles, por sua vez, também se manifestou, justificando o atraso e se defendendo das críticas. "Nós estamos um pouco corridos hoje, eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado", afirmou Salles, mencionando ainda a sua trajetória e tentando esclarecer a situação.>

A empresária e esposa de Daniela, Malu Verçosa Mercury, também se pronunciou, lamentando o ocorrido e descrevendo o episódio como um desrespeito não só com a cantora, mas também com o público. "Sou da época do encontro de trios, da festa da música no Carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra/Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista", criticou Malu.>