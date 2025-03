ACABOU?

Daniela Mercury se pronuncia após pedido de desculpas de Tony Salles

Cantora usou as redes sociais para falar sobre o desentendimento

Tony Salles se desculpou com Daniela Mercury, no início da noite desta terça-feira (4), durante seu desfile no bloco As Muquiranas, no Campo Grande. De cima da cabine do caminhão do trio, Tony parou a música para falar sobre o desentendimento que aconteceu na segunda-feira (3), no Circuito Barra-Ondina.>