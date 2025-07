PERDA DE GORDURA

Confeiteira ganha R$10 mil dólares com desafio de mudança corporal; veja antes e depois

Raíza Costa perdeu 13 kg em dois meses

A confeiteira Raíza Costa ganhou um prêmio de US$ 10 mil em um desafio de mudança corporal. Apresentadora do Rainha da Cocada, do GNT, influenciadora digital e diretora de arte, Raíza perdeu 13kg de gordura em dois meses com exercícios intensos. Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes da competição nacional nos Estados Unidos que teve mais de 25 mil inscritos: quem tivesse a maior mudança no corpo levava o prêmio.>