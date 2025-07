PELA CAPA

Rafa Kalimann e Nattan gastam R$ 10 mil em 'livros decorativos'

O casal está decorando a casa à espera da primeira filha

Rafa Kalimann e o cantor Nattan têm dividido com os seguidores os detalhes da arrumação da nova casa onde vão morar em família, com a filha que estão à espera. Neste último final de semana, os dois mostraram uma compra um tanto quanto curiosa: R$ 10 mil em "livros decorativos".>

A apresentadora, já no sexto mês de gestação, mostrou o momento em que o marido aparece levando uma pilha de livros até o caixa da livraria para o pagamento. “Viemos na livraria comprar livros decorativos para casa. Eu surto com esse rolê”, escreveu Rafa no Instagram. Os livros foram comprados principalmente com o objetivo de decorar a cozinha da casa, com edições sobre culinária, mas a famosa também aproveitou para adquirir títulos que pretende ler realmente além de deixar a capa exposta.>