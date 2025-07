FAMOSA!

VÍDEO: Maquiadora de Juazeiro viraliza nas redes após trabalhar em clipe de Léo Santana

Kayala Ariana passa óleo corporal no cantor para gravação de clipe com Melody

Felipe Sena

Publicado em 28 de julho de 2025 às 19:41

Maquiadora foi contratada para prdoução clipe do cantor Crédito: Reprodução | Instagram

Em maio deste ano, Léo Santana e Melody lançaram o hit ‘Desliza’, que gerou mais de 8 milhões de visualizações no YouTube. Os bastidores da produção do videoclipe viralizou nas redes sociais, principalmente pela reação das maquiadoras, que fizeram parte da equipe do projeto. >

Em um momento de descontração, a produção do cantor passa óleo corporal no corpo do dele e de outros homens que participaram do clipe. Nos comentários as seguidoras brincaram com o trabalho da produção do artista. >

“Onde eu coloco meu currículo?”, pergunta uma. “Tem vaga para auxiliar de maquiagem?”, disse outra. “Mulher, eu posso ser auxiliar”, comenta ainda outra seguidora no vídeo, que viralizou nas redes sociais de Kayala Ariana, maquiadora que foi contratada para atuar na equipe de Léo Santana, dando mais visibilidade para seu Instagram.>

Natural de Juazeiro, a maquiadora, de 31 anos, atua profissionalmente há 12 anos. Ela ainda foi uma das três selecionadas para integrar o time de maquiadoras da passarela mais negra do Brasil, o Afro Fashion Day, realizado em Salvador.>

A maquiadora afirmou que as oportunidades que teve mostram o quanto as pessoas são “capazes de ocupar muitos lugares e o quanto é importante ter mulheres” como ela, que nasceu no Vale do São Francisco, “construindo um caminho ao lado de diversos artistas do país”.>