Léo Santana admite medo que filha Liz decida virar artista: 'Não quero'

Cantor revela que prefere que filha não entre no mundo da fama, apesar da convivência com universo artístico

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2025 às 09:20

Leo Santana e filha Liz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

É difícil alguém não saber quem é Liz Improta Santana. A pequena, de 3 anos, que é fruto do casamento do cantor Léo Santana e da dançarina Lore Improta, é carismática, ama dançar, atuar e cantar. Só que, pelo menos no que depender do papai, tudo ficará apenas na brincadeira. >

Famosa nas redes sociais, a menina já é cheia de fãs. “Tem lugares que eu nem sou mais Léo Santana, sou o pai da Liz”, disse o cantor, aos risos, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.>

Léo Santana, Lore Improta e Liz 1 de 33

Apesar da desenvoltura da menina e do contato constante com o universo artístico, Léo prefere ir com calma em relação ao futuro da filha. “Ela está 100% envolvida nisso desde sempre. Mas vamos deixar aos poucos… Vamos esperar um pouco mais pra frente pra ver se, de fato, ela vai seguir esse caminho ou não. A gente está aqui pra apoiar se for, mas eu não quero não, viu gente? Já basta o casal ser famoso. Quer dizer, ela já não deixa de ser, né?”, seguiu.>

Léo também falou sobre sua trajetória desde os tempos do Parangolé e as surpresas de seu sucesso. “Até mais do que eu esperava. Eu já me sentia sucesso cantando pra cima das pessoas da minha comunidade. Aquilo pra mim já era incrível! Então, quando se tornou algo muito maior, pra muito mais pessoas, uau… É incrível poder viver daquilo que você ama fazer”, declarou.>

Com a carreira consolidada e shows lotados, ele mantém a humildade e gratidão. “A reflexão de lá pra cá, do Léo Santana do Parangolé até aqui, ave Maria, muitas bênçãos, perrengues também, algumas dificuldades, que me fizeram ser quem eu sou hoje”, contou.>

Apaixonado por samba, Léo revelou a importância do gênero no início da carreira. “Antes mesmo de eu ser o cantor Léo Santana Pagodão que vocês conhecem… foi o som que me fez apaixonar pela música. Eu tocava pandeiro, o grupo Revelação era uma referência. Isso abriu a minha mente de querer viver da música”, explicou.>