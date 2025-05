BEM-ESTAR

Fã de Coca-cola, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia inicia dieta

Adson Marchesini quer perder 57 quilos

O coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral da Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), começou nesta terça-feira (27) uma dieta. Com 167,5 quilos, ele quer voltar ao peso que tinha antes: 110 quilos.>

Em um stories da rede social Instagram, o coronel anunciou que começaria o regime e que os seguidores poderão acompanhar todo o processo. No vídeo, ele aparece apenas com uma bermuda preta.>

"Estou começando agora meu regime. Vocês vão acompanhar comigo, vou mostrar que a gente é capaz, com força de vontade", disse ele. A decisão, no entanto, vai exigir alguns sacrifícios, como eliminar o refrigerante preferido: "Parei minha Coca-cola e, até eu chegar aos 110 quilos, estou proibido de beber Coca-cola. Vou chegar no meu objetivo que é voltar ao meu peso normal", complementou.>