RESERVA

Após reclamar de exoneração, ex-comandante dos Bombeiros se aposenta com salário de R$ 71 mil

Aposentadoria foi oficializada na manhã desta sexta-feira (11)

O Coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral da Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), que foi exonerado com outros nomes do setor de segurança e chegou a reclamar da sua saída do cargo, teve a aposentadoria oficializada em uma portaria publicada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (11). No Diário Oficial do Estado, o secretário de administração e Aloisio Mascarenhas, que assumiu o cargo de comando do CBMB, transferiram Marchesini para a reserva com uma remuneração de R$ 71 mil. >