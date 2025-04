DIÁRIO OFICIAL

Ex-comandante da PM se aposenta com remuneração de R$ 64 mil após ser exonerado

Transferência de Paulo Coutinho foi divulgada no Diário Oficial

O Coronel Paulo Coutinho, ex-comandante geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que foi exonerado no fim do mês passado , teve a aposentadoria decretada em uma portaria publicada pelo Governo do Estado nesta terça-feira (2). No documento, o secretário de administração e o Antonio Carlos Silva Magalhães, atual comandante da corporação, resolvem pela saída de Coutinho com remuneração de R$ 64 mil. >

“O secretário da administração de o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições contidas no Decreto nº 11.688/09, e em conformidade com as informações constantes no respectivo processo administrativo, resolvem transferir, ex officio, para a Reserva Remunerada”, diz o documento, que foi assinado pelos responsáveis e publicado no portal do Diário. >